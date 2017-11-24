Kocaeli'de oksijen tüpü patladı

Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi'nde yere düşen oksijen tüpünün patlaması sonucu 2 çalışan yaralandı.

AA'nın haberine göre, İzmit Ayazma Mahallesi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezinde görevli Selçuk Kalıpçıoğlu ve Ömer Çağlayan'ın hastalara götürdüğü oksijen tüpü yere düşerek patladı.

Patlama nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, biri hemşire biri hasta bakıcı 2 görevlinin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çalışanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.