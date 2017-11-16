Kocaeli'de özel ders verdiği 16 yaşındaki erkek öğrencisine 3 yıldan bu yana cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.E. tutuklandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın aktardığı bigilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel bir sağlık meslek lisesinde eğitim gören 16 yaşındaki Y.Ö., 3 yıldan bu yana özel ders aldığı matematik öğretmeni A.E.'nin kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini ailesine anlattı. Kartepe ilçesinde oturan matematik öğretmeni A.E. polis ve jandarmanın ortak operasyonu ile evinde gözaltına alındı. A.E. polis merkezine getirilirken, evinde ve çalıştığı özel bir eğitim merkezinde arama yapıldı. A.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan polis ekipleri E.A.'nın özel ders verdiği diğer öğrencilerin aileleriyle de iletişime geçerek bilgi verdi. Başka istismar olayının olup olmadığı araştırılıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER