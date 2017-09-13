Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kahvehane ile park halindeki yolcu minibüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



DHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde, Gölcük Saraylı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, önce Saraylı Minibüs Durağı karşısında bulunan o saatte kapalı olan bir kahvehaneye, ardından da Gölcük-İzmit arasında yolcu taşıyan park halindeki yolcu minibüsüne ateş açtı.

Şüpheliler kaçarken, silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede, kahveye 7 kurşun, minibüse ise 13 kurşunun isabet ettiği tespit edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili, polis ekipleri soruşturma başlattı.