Kocaeli'de lüks aracını internet üzerinden satışa çıkaran vatandaş, hırsızlar tarafından kandırıldı. Uyanık hırsız aracı deneme bahanesiyle direksiyona geçerek kayıplara karıştı. Olay, akıllara Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın oynadığı 'Organize İşler' filmini getirdi.

İHA'nnı haberine göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Ömer Şamdan, kendisine ait 100 bin TL değerindeki lüks aracı internet üzerinden satışa çıkardı. İlandaki telefon numarası vasıtasıyla aracı satın almak istediklerini söyleyerek Şamdan'a ulaşan hırsızlık çetesi, Darıca'ya gelerek aracı inceledi. Yaptıkları incelemeden 2 gün sonra Şamdan'ı tekrar arayan ve tanıdıkları bir ustaya göstermek istediklerini söyleyerek İstanbul'un Pendik ilçesine çağıran çete üyesi, deneme bahanesiyle direksiyonuna geçtiği lüks aracı alarak kayıplara karıştı. Hırsızın aracın direksiyonuna geçerek uzaklaştığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

TANIDIK USTA BAHANESİYLE İSTANBUL'A ÇAĞIRDILAR

Aracının nasıl çalındığını anlatan Ömer Şamdan, "İnternet sitesi üzerinden ilanı görerek beni aradılar. Bana Bolu'dan aradıklarını söylediler. Aramadan birkaç gün sonra 2 kişi araca bakmaya geldi. Parayı denkleştirip tekrar arayacaklarını söylediler. 31 Ağustos tarihinde beni tekrar arayarak Pendik'te tanıdıkları bir ustaya aracı göstermek istediklerini söylediler. Ben de aracımdan emin olduğum için kabul ettim ve Pendik'e gittim. Buluştuğum kişi bana abisinin yemek yediğini ve biraz beklememiz gerektiğini söyledi. Ben de Güzelyalı'da E-5'in kenarında durdum. Bu sırada bana aracı denemek istediğini söyledi. Ben yanındayken araçla bir süre dolaştıktan sonra yine az önce durduğumuz noktaya geri dönerek birlikte araçtan indik. Dışarıda sohbet ederken aracın anahtarını görmek istedi. Araçta Start-Stop sistemi olduğu için anahtar çantamdaydı. Bunun üzerine ben de kendisine aracın anahtarını verdim. Anahtarı aldıktan sonra direksiyona oturdu. Bana, 'Bagajı aç, kapat' gibi şeyler söyledi" dedi.

"ARACI DENEMEK İÇİN HAREKET ETTİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Hırsızın aracı denemek için hareket ettirdiğini düşündüğünü söyleyen Şamdan, "Bagajı açıp kapadıktan sonra araçla ileriye, geriye hareket etmeye başladı. Ben halen aracı denediğini düşündüm. Yavaşça yola doğru ilerlemeye başladı ama ben yine de durumu fark edemedim. Daha sonra bana, 'Hemen 5 dakika içinde geliyorum' dedi. Ben de yine inandım tabi ona. Ardından E-5'e bağlandı ve kaçtı gitti oradan. Ben durumu fark eder etmez 155'i arayarak polise haber verdim. Bir ekip gelerek beni Esenyalı Karakolu'na götürdü. Burada gerekli başvuruyu yaptım ama 13 gündür arabadan haber yok" ifadelerini kullandı.

Aracı satarak kredi borcunu ödemek istediğini söyleyen Ömer Şamdan, "Bana '5 dakikaya geliyorum' dedi ve yavaşça hareket etmeye başladı. Ben dönüp geleceğini düşündüm ama niyeti başkaymış. Kaçtı götürdü arabayı. Arabayı anahtarıyla birlikte çaldıkları için KASKO da ödeme yapmıyor. Arabayı sattıktan sonra gelen para ile kredi borcumu kapatmayı düşünüyordum. Şu anda iyice batmış durumdayım. Emniyet güçlerine güveniyorum" diye konuştu.



ORGANİZE İŞLER FİLMNİ HATIRLATTI

Aracı hırsızlık çetesi tarafından çalınan Ömer Şamdan'ın başına gelenler Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında çektiği 'Organize İşler' isimli kara mizah filmini akla getirdi. Filmde bir hırsızlık çetesinin başında olan Erdoğan ve çetesi, aracını satmaya çalışan insanları kandırarak otomobilleri çalıyor ve satmaya çalışıyordu.

Polis ekipleri her yerde Şamdan'ın aracını çalan hırsızlık çetesini arıyor.