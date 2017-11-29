Kocaeli' de üzerine çelik platform düşen çocuğun ailesi, otelden şikayetçi oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otelde oyun oynarken üzerine çelik platform düşerek yaralanan çocuğun ailesi olayda ihmal olduğunu belirterek otel hakkında şikayetçi oldukları söyledi. Otel yönetimi ise aileyi suçladı.

İHA'nın haberine göre olay, 25 Kasım akşamı Başiskele ilçesinde bir termal otelde meydana geldi. Ailesi ile birlikte otele tatile gelen A.K. (6), otelin lobisinde oyun oynadığı sırada çelik perdeye takılarak yere düştü. Daha sonra metrelerce büyüklükteki çelik çerçeveli perde A.K.'nin üzerine düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar ve ailesi hemen çelik platformu çocuğun üzerinden kaldırarak, olay yerine ambulans çağırdı. Yaralanan küçük çocuk ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan talihsiz olay sonrası A.K.'nın babası Ramazan K. olayda otel yönetiminin ihmali olduğunu söyleyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

"ÇOK BÜYÜK İHMAL VAR"

Meydana gelen olayda çok büyük ihmal olduğunu söyleyen baba Ramazan Koçakelçi, "Cumartesi günü otele gittim. Otel müşterisiydim zaten. Lobide ailemle oturuken, çocuğumun üzerine platform düştü. Platformun hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. Hiçbir montajı yapılmamıştı. Olaydan sonra ambulans çağırıp çocuğumuzu hastaneye götürdük. Otelden hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Geçmiş olsun dahi demediler bize. Otelden kimse bizimle ilgilenmedi. Bir haftadır zaten psikolojimiz bozuk. Çocuğumun durumu çok şükür biraz iyi. Oğlum ölümden döndü. Çocuğumun dişi kafası burnu gözleri yaralandı. Konu ile ilgili şikayetçi olduk. Sonuna kadar da davamızın arkasındayız. Çok büyük bir ihmal var" dedi.

Yaşanan olayla ilgili otel müdürü Cengiz Çetin ise, "O aile bizim otelimizde kalıyordu. Çocuğun anne ve babası olayın yaşandığı zamanda lobide tavla oynuyor, çocukları ile ilgilenmiyordu. Çocukta düğün alanına koşturuyordu. Çocuk düğün karşılama panosunun arasından geçerken arkadaşlarımız uyarıyor. Daha sonra çocuk panonun ipini çekiyor ve altında kalıyor. Biz olaya hemen müdahale ettik. İlk yardım yaptı. Daha sonra ambulansı arayıp çocuğu hastaneye kaldırdık" diye konuştu.