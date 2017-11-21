Kocaeli'de yeni doğan bebeğe yemek borusu yapıldı!

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde yemek borusu olmadan doğan bebeğe başarılı bir operasyonla yemek borusu yapıldı. Ekrem ve Neslihan Doğar çifti 10 günlük tedavinin ardından bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.
DHA'nın haberine göre; hastanede veri giriş personeli olarak çalışan Ekrem Doğar'ın eşi Neslihan Doğar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ekrem-Neslihan Doğar çifti bebeklerine Ahmet Asım ismini verdi. Hastanede yapılan ilk muayenesinin ardından morarma ve tükürüğünü yutamadığı belirlenen bebek yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yemek borusu olmadığı saptanan Ahmet Asım'ın ameliyata alınmasına karar verildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Onursal Varlıklı, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Atakan Baltrak ve ekibi tarafından yapılan operasyonla, nefes borusunun yemek borusuna olan bağlantısı ayrılarak yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatla yemek borusu yapıldı. Ahmet Asım başarılı geçen ameliyatın ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilmeye başlandı. 10 gün boyunca takip altında tutulan bebek taburcu edildi.
3-4 BİN DOĞUMDA 1 GÖRÜLÜYOR
Opr. Dr. Yusuf Atakan Baltrak, "Bu durum 3-4 bin doğumda 1 görülür. Klasik bulgusu hayatın ilk birkaç saatinde gelişen beslenme zorluğu, boğulma hissi, ağızdan köpük gelmesi ve solunum sıkıntısıdır. Ahmet Asım bebeğin hastanemizde doğumunun ardından yapılan muayenesinde ağzından bol köpük gelmesi beslenememe şikayeti olduğu tespit edildi. Bu nedenle yapılan tetkiklerin sonucunda Ahmet Asım bebeğin yemek borusunun olmadığı ve nefes borusunun yemek borusuna açıldığı tanısı konuldu. Hastamız yenidoğan yoğun bakım servisine alındıktan sonra 24 saat geçmeden çok kısa sürede ilave ek hastalıklar ile ilgili taramaları tamamlandıktan sonra hastanemiz ameliyathanesinde bu operasyon gerçekleştirildi. Ahmet Asım bebeğimizi 10 gün gibi kısa sürede taburcu edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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