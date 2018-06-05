Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yerli yapay diş kökü üreten fabrika açıldı.

AA'nın haberine göre; TÜBİTAK MARTEK'te kurulu DTİ İmplant fabrikasının açılışı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Özlü, açılış kurdelesini kesmesinin ardından DTİ İmplant Genel Müdürü Talat Buğur'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Buğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, MARTEK'te kurdukları fabrikada kuru yüzeyli yapay diş kökü ürettiklerini söyledi.

23 ülkeye ihraç ettikleri yerli implantlar için kısa süre önce Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay alındığını belirten Buğur, bu yıl içinde ABD'ye ihracata başlayacaklarını kaydetti.

Buğur, kuru SLA Active yüzeyin dünyada sadece kendilerinin sahip bulunduğu bir teknoloji olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Ürettiğimiz implantların yüzey özelliklerini TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar sonucunda elde ettik. İmplantların kemikle birleşmesini çok daha kısa bir sürede sağlıyoruz. Raf ömrünü kısaltmadan bu teknolojiye dünyada bir tek biz sahibiz. Bu teknoloji sayesinde hastalar çok daha kısa bir sürede protezlerine sahip oluyorlar."

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