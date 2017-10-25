Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 TK 342 plakalı TIR, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Topçular Kavşağı mevkisinde kontrolden çıktı. TIR, aralarında servis minibüsü ve otomobillerin olduğu 10 araca çarparak durabildi. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





AA'nın haberine göre; bir otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik tek şeritten ve yan yoldan kontrollü olarak sağlanıyor.