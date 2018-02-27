Hepsi küçük girişimcilerken, kimsenin aklına gelmeyen şeyleri yapıp ihracata başladı. Ya devlet desteği ile ya da kendi sermayeleri ile işlerine kuran ihracatçılar, artık milyonlarca euroluk cirolara ulaştı. İşte karşınızda son dönemde ajanslardan geçen bu başarı hikayelerine 23 farklı örnek...
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1- 30 ÜLKEYE KOCAELİ'NDEN KONDANSATÖR İHRACATI
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 100 kişiye istihdam sağlayan kondansatör firması, başta Almanya, Polonya ve Pakistan olmak üzere 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.Endüstriyel ve ticari tesislerde kullanılan kondansatörleri yurtiçinde üretmek için 4 bin metrekare kapalı alanda 1973 yılında kurulan Kondaş Kondansatör AŞ, 8 bin metrekarelik kapalı alanda yoluna devam ediyor.
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Ülke ekonomisine kilogram başına yaklaşık 20 avro katkı sağlayan firma, ürünlerini 5 kıtada 30 ülkeye ihraç ediyor. Şirketin Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Başar İbrahim Başaran yaptığı açıklamada, firma olarak kadın istihdamına büyük önem verdiklerini, bundan dolayı özellikle mavi yakalı çalışanların yüzde 65'ini kadınların oluşturduğunu kaydetti.
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Başaran, çok geniş bir ürün yelpazelerinin bulunduğunu, ana ürünlerinin orta ve alçak gerilimli kondansatörler olduğunu dile getirerek, güç faktörü düzeltme amacına hizmet etmek için endüstriyel ve ticari tesislerde kullanılan bu ürünlerin elektrik kullanım maliyetlerini düşürerek, enerji kalitesini arttırdığını anlattı. Yıllık 400 bin alçak gerilim, 10 bin de orta gerilim kondansatör üretim kapasitesine sahip oldukları bilgisini veren Başaran, şöyle konuştu:
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Türkiye'deki tek kondansatör üreticisiyiz. Bundan dolayı avantajlı bir konumdayız ve yurtiçi pazarın ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyoruz. Böylece, yıllık ortalama 50 milyon avroluk ithalatın önünü kesmiş oluyoruz.
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Ciromuzun yüzde 20'sini, üretimimizin de yüzde 30'luk kısmını ihracat oluşturuyor. Ürünlerimizin yerlilik oranı yüzde 80, kilogram başına ihracat değerimiz de 19-20 avro civarında. Halihazırda 5 kıtada 30'un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımız bu kıtalara dengeli bir şekilde dağılmış durumda. Almanya, Polonya ve Pakistan en büyük ihracat pazarlarımızı oluşturuyor.
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Global firmalara da ürün tedarik ettiklerini belirten Başaran, gelecek hedeflerine ve yeni pazar çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:
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"Önümüzdeki 5 yıl içerisinde diğer 2 kıtaya ulaşma niyetimiz var. Dünyanın bazı pazarları hala bakir halde ve onları domine eden firmalar genelde onları eskiden sömürge etmiş ülkelerin firmaları. Şu anda da biz o hegemonyayı yavaş yavaş kırmaya başlamış bulunmaktayız. Bunu daha fazla arttırma planımız var. İhracat hedeflerimiz arasında dünyadaki birçok sektör devinin bile sahip olduğundan daha yüksek bir teknolojiyle üretmeye başladığımız güç kontrol rölesininin daha fazla pazarlanması var. Çok ayrı bir yazılım, ilerleyen süreçte dünyada daha fazla yer tutacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda yaptığımız yük ayırıcılarını da yine dünya genelinde pazarlamayı hedefliyoruz."
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Başaran, ihracat yapan bir firma olarak devletten beklentilerine değinerek, Dış Ticaret Müsteşarlığının çok güzel hizmetleri bulunduğunu ancak dünya genelindeki perakende fuarlarıyla ilgili bir veritabanı olmadığını, bir üreticiye en fazla gereken şeyin perakendecilerin adı, adresi ve iş yapabilme hacimleri olduğunu, perakende fuarları hakkında devletin daha fazla bilgi vermesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.
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İhracatı milli bir konu olarak gördüğünü vurgulayan Başaran, farklı çekincelerle ihracat yapmaktan çekinen iş adamlarına şu tavsiyelerde bulundu:
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"Günümüz teknoloji çağı o yüzden konvansiyonel pazarlama araçları her ne kadar hala büyük iş yapsa da eskisi kadar etkin değiller. Firmalarımız interneti daha fazla kullanmayı deneyebilirler, müşterilerine ulaşmak için çeşitli sosyal medya araçlarını kullanabilirler. İhracattan çekinenlerin neden böyle bir tutum içerisinde olduklarını az çok tahmin edebiliyorum, yurtdışından ödeme konusunda şüpheleri oluyor. Aslında bunun büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum çünkü, bankalar akreditif açıyor, muhtelif başka türlü uygulamalar var."
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2- FIRINCILIĞI BIRAKTI, 8 MİLYON DOLAR KAZANMAYA BAŞLADI
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Batman'da uzun yıllar fırıncılık yapan Aziz Yavuz, ekmek pişirme makinelerini tamir etmekte zorlanınca İstanbul'da aldığı eğitimle girişimci oldu. Yavuz, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) açtığı küçük atölyeyi zamanla geliştirerek, 7 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 14 bin metrekare alana kurulu fabrikaya dönüştürdü.
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Fabrikasında hamur teknesi, hamur kesme ve tartma makineleri gibi ürünlerin seri üretimini yapan Yavuz, bu ürünleri Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, İran, Estonya, Letonya, Bosna Hersek, Litvanya'ya ihraç ederek, ülke ekonomisine yıllık 8 milyon dolar katkı sağlıyor.
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6 KARDEŞİYLE FIRINCILIK YAPIYORDU
Yavuz yaptığı açıklamada, Batman'da uzun yıllar 6 kardeşi ile fırıncılık yaptıklarını ancak fırınları arızalandığı zaman bölgede fırın tamircisi bulunmadığı için büyük sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, bozulan ekmek pişirme makinelerini kendilerinin tamir etmeye çalıştığını söyledi.
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Daha sonra İstanbul'da bu konuda 6 aylık eğitim gördüğünü belirten Yavuz, eğitimin ardından Batman'da fırıncılığın yanı sıra bölge illerine teknik servis desteği vermeye başladığını ifade etti.
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İŞLERİNİ ZAMANLA BÜYÜTTÜ
OSB'de açtıkları küçük atölyeyi zamanla geliştirdiklerini dile getiren Yavuz, son 5 yıldır da hamur teknelerinin yanı sıra hamur kesme ve tartma, hamur eleme, çevirme, dinlendirme, şekil verme makineleri, tava arabası ve ekmek pişirme fırınlarının seri üretimine geçtiklerini belirtti.
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Ürünlerini 9 ülkeye ihraç ettiklerini bildiren Yavuz, yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine yılda 8 milyon dolar katkı sağladıklarını aktardı.
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Hedeflerinin, ürünlerini 20 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine 15 milyon dolar katkı sağlamak olduğunu dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:
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"Sayın Cumhurbaşkanımızın iş dünyasından ilave 2 istihdam çağrısı üzerine ben de sayın Cumhurbaşkanıma diyorum ki 'İnşallah en kısa zamanda 2 değil, 15 personel daha istihdam edeceğim. Fabrikada şu an 50 kişi istihdam ediliyor."
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3- PEYNİR TENEKESİ ÜRETMEK ÜZERE KURULDU, İHRACATÇI OLDU
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Konya'da 37 yıl önce peynir tenekesi üretmek amacıyla kurulan firmanın, bugün İstanbul ve Konya'daki tesislerinde imal edilen metal ambalajlar 25 ülkeye ihraç ediliyor.
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Zeytinyağı kutusundan dekoratif kutulara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Konya Teneke Kutu Ambalaj ve Makina Sanayi Ticaret AŞ'nin (Kontensan) İhracat Müdürü Muammer Büyükalim yaptığı açıklamada, firmanın faaliyetlerine peynir ambalajı üretimiyle başladığını söyledi.
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Türkiye'deki farklı ambalaj ihtiyaçlarını dikkate alarak, çeşitli sektörler için üretim yapmaya başladıklarını belirten Büyükalim, şöyle konuştu:
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"Önce peynir kutuları, daha sonra sektörün ihtiyaçlarına göre yağ, zeytin, kimyasal kutular, dekoratif kutular üretmeye başladık. Şu anda Konya'daki tesisimizde 330, İstanbul'daki tesisimizde ise 40'ı aşkın personelimiz var. Bu tesislerimizde hem metal levha üzerine baskı yapıyoruz hem de metal ambalaj üretimi yapıyoruz.
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Sonrasında boya, tiner kutuları gibi kimyasal amaçlı ambalajlar üretmeye başladık. 8 yıldır dekoratif amaçlı ürünler de üretiyoruz. Çikolata, baklava, lokum ve şekerleme gibi gıda kutularıyla çeşitli dekoratif kutu üretimimiz var."
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Başlarda Ürdün'e baskılı levha ihracatı yapıyorduk. Tesisimizde baskısını yapıyor, gönderiyorduk. Onlar da orada kutu haline getiriyordu. Yani levhaları ambalaj haline getirmeden satıyorduk. Bu şekildeki ihracatımız devam etmekle birlikte, artık ambalaj haline getirerek de gönderiyoruz.
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Son 5-6 yılda farklı ülkelere yaptığımız ihracat kayda değer ölçüde yükseldi. Genellikle Amerika, Avrupa ve Ortadoğu'ya ihracatımız oluyor. Daha çok dekoratif kutular tercih ediliyor. Bunlar hacim olarak çok yer kaplamıyor, ürünü daha güzel ve şık gösteriyor. Gıdalar metal ambalajda tazeliğini koruyor. Konya ve İstanbul tesislerimizden 25 ülkeye senede 3 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. 2018 yılı ihracat hedefimiz 4,5 milyon dolar.
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Ambalaj sektöründeki ihtiyaçlar, tüketicilerin tercihleri, bizi bugünlere getirdi. Müşterilerimizin taleplerine göre ürün çeşitliliğimizi her geçen gün artırıyoruz. Yeni sektörlere giriş yapıyoruz. Bir ürünü üretirken 'Ben olsam bu ürünü alır mıyım?' diye düşünerek, kalite standardımızı gözeterek çalışıyoruz. Şimdiye kadar hep kaliteli üretim yaptık ve pazarın ihtiyacını iyi gözlemledik. Bunlarla ilgili teknolojik yatırımlarımızı yaptık. İşimiz için gerekli olan bütün yatırımları yaparak bugünlere geldik.
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4- DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA KUMAŞ KAYSERİ'DEN GİDİYOR
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1953 yılında Kayserili girişimciler tarafından kurulan ve yıllar içinde aile şirketine dönüşen şirket, yıllık 100 milyon euroluk ihracat rakamına ulaşarak Türkiye'nin en çok ihracat yapan firmaları arasında ilk 200'e girdi.
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Bin 500'den fazla kişiye istihdam sağlayan firma, Kayseri ve Bahreyn'deki üretim tesislerinde moda, teknoloji ve sanatı birleştirerek yıllık 55 milyon metre kumaş üretiyor.
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Firmanın üretim direktörü Erkan Ilgaz yaptığı açıklamada, fabrikada farklı ham madde ve doğal elyaflardan veya bunların karışımlarından oluşan kumaşlar, comfort, stretch, powerstretch, bi-stretch, warp stretch, kaplamalı kumaşlar ve alchemy prosesi ile kumaş ürettiklerini söyledi.
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İhraç edilen ürünlerin genellikle yumuşak ve rahat kumaşlar olduğunu belirten Ilgaz, şöyle konuştu:
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"İnsan ihtiyaçlarına bağlı olarak bütün dünyada hızlı değişimler yaşanıyor. Bu değişimlerden giyim sektörü de etkileniyor. İnsanlar artık her ortamda ve günün her saatinde daha rahat hissettikleri tarzda giyinmeyi tercih ediyorlar. Bu durumda özellikle comfort ve stretch ürünlere olan talep, farklılaşarak artıyor. Bu nedenle her ürün grubundan kumaşlara talep olmasına rağmen giydiğiniz zaman bu rahatlık hissini veren nitelikte kumaşlar ön plana çıkıyor."
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İhracat ağırlıklı çalışan şirketin yıllık 130 milyon avro ciro yaptığını, bunun yaklaşık 100 milyon eurosunu ihracat gelirinin oluşturduğunu belirten Ilgaz, şunları kaydetti:
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"Üretimimizin yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. İç piyasaya sevk edilen ürünlerimizin de büyük bir kısmı ihraç edilmek üzere alınıyor. Dünyanın birçok bölgesinde bulunan 300'ün üzerinde markaya hizmet veriyoruz. ABD ve Avrupa başta olmak üzere Avustralya, Japonya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD'de 'premium segment' olarak nitelendirilen üst sınıf markalarla yoğun ilişkiler içindeyiz. Avrupa'da özellikle İtalya, Almanya ve Hollanda'da faaliyet göstermekteyiz."
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Ilgaz, 2012 yılından itibaren toplam pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini, dünya çapında milyonlarca çiftçinin daha sağlıklı koşullarda pamuk üretmesini sağlamak için oluşturulmuş gönüllü bir program olan Better Cotton pamuğuna ayırdıklarını da sözlerine ekledi.
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5- OKULU BİTİREMEDİ AMA KENDİ TASARLADIĞI ÜRÜNLERİ YURTDIŞINA GÖNDERİYOR
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Kilis'ten 1964 yılında Gaziantep'e göç eden çiftçi bir ailenin çocuğu olan Sıddık Kayabaş (65), babasının maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle ilkokul 3. sınıfa kadar okuyabildi. Askerden döndükten sonra kendi işini kuran Kayabaş, iki kez iflas etmesine rağmen pes etmedi. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında 130 kişiyi istihdam eden Kayabaş, tasarımları kendisine ait olan bakliyat ve hububat işleme makineleri ile helezonları 25 ülkeye satıyor.
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Kayabaş, Ar-Ge'ye ciddi önem verdiklerini ve önemli yatırımlar yaptıklarını, bu kapsamda TÜBİTAK destekli 3 Ar-Ge projesi ve patentli 7 icadı olduğunu bildirdi. Her gün saat 06.00'da iş başı yaptığını anlatan Kayabaş, şu açıklamalarda bulundu:
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Bu 42 seneden beridir böyledir. Günün programını yaparım. İşverenim diye personelden 1-2 saat sonra gelmek yok. Kimin gelip gelmediğini, işine sahip çıkıp çıkmadığını görebiliyorum. Sen işine sahip çıkmazsan, iş sana sahip çıkmıyor. O bakımdan gençlerimiz azimli olacaklar, yılmayacaklar. 50 yaşına kadar benim günlük mesaim ortalama 16 saatin altına düşmemiştir. Şimdi de 12-13 saat çalışıyorum. Usta çırak ilişkisinden edindiğim tecrübelerin yanı sıra ihtiyaçlara göre makine talepleri geldikçe de kendimizi geliştirmek zorunda kaldık.
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Burada mühendisleri de yetiştiriyorum. Gece yatağa yattığımda 2-3 saat makine tasarımına zaman ayırırım. Yapacağım işe odaklanıp, orada ürettiğim çözümleri sabah mühendislere anlatıp bilgisayara aktartıyorum. Şu anda 6'sı makine mühendisi 130 personelimiz var. Ben mağlubiyeti kabul edemem. Kendi sektörümde de yaptığım yenilikleri hala yeterli bulmuyorum. Şimdiye kadar 50'nin üzerinde fabrika yaptım.
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Ara işlemleri, revizeleri de katarsak 100'ün üzerinde tesisimiz var. Hiçbir projeyi bir diğer tesise uygulamadım. Her tesiste yeni proje yaptım. Azimli olacaksın. Yaşamı ne kadar seviyorsan iş hayatını da o kadar seveceksin. Hedefimiz şirketi 200 kişinin çalıştığı bir işletme haline getirebilmek.
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Sıddık Kayabaş, geçen yıl 25 ülkeye 3 milyon dolarlık makine ihracatı yaptıklarını dile getirerek, yurtdışında 4, yurtiçinde 6 temsilcilikleri bulunduğunu kaydetti.
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Aralarında Suriye, Kanada, ABD, Yunanistan, İran, Avustralya, Kırgızistan, Mısır, Suudi Arabistan, Etiyopya'nın da bulunduğu onlarca ülkeye bakliyat fabrikaları kurduklarına işaret eden Kayabaş, "Kanada'ya 2000 yılında fabrika kurmuştuk. Şimdi daha ileri teknolojiye sahip bir fabrika daha kuracağız. Makine imalatları devam ediyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan'a aşurelik bulgur, Mısır ve Kırgızistan'a da kırmızı mercimek fabrikası kurmak için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.
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6- CEZAEVİNDEKİ ÜRETİMDEN 3 MİLYON LİRALIK CİRO
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Samsun'da, Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iş kollarında çalışan mahkumlar ile infaz koruma memurlarının üretiminden 2017 yılında 3 milyon liralık ciro elde edildi.
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Bafra ilçesinde 305 hükümlü barındıran kurumda ayakkabı üretim, marangoz, PVC, demir doğrama, plastik boru birleştirme atölyeleri ile adliye çay ocağında 90 hükümlü aktif olarak çalışıyor. Sağlık sigortaları da yapılan çalışanlara günlük 10 lira ücret veriliyor.
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Ayakkabı üretim atölyesinde ayda ortalama 300 çift ayakkabı imal ediliyor. Ayakkabılar, perakende olarak Bafra ve Samsun adliyeleri ile Türkiye genelinde açılan işyurtları fuarlarında satılıyor.
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Marangozhanede ise Adalet Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince Karadeniz Bölgesi'ndeki milli parklar ve turistik yerlere kameriye, piknik masası, oyun grubu, salıncak, yön ve tanıtım tabelaları yapılıyor. Bin metrekare alanda faaliyet gösteren atölyede 11 kişi görev yapıyor.
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Demir doğrama atölyesinde çalışanlar ise bina giriş ve bahçe kapıları, korkuluk, panel çit, kafes tel, garaj ve otopark kapıları imal ediyor. Atölyede bu yıl yaklaşık 600 bin liralık üretim gerçekleştirildi.
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PVC atölyesinde de 6-7 hükümlü plastik doğrama işleriyle uğraşıyor. Plastik boru birleştirme atölyesinde 10, adliye çay ocağında da 11 kişi çalışıyor. Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki sera ve tarım atölyesinde ise görev yapan 3 infaz koruma memuru, 6 bin metrekare arazide yaz kış sebze yetiştiriyor.
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Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen yaptığı açıklamada, Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumunun yaklaşık 8 yıldır hizmet verdiğini söyledi. Kurumun 380 kapasitesi bulunduğunu, bunun da yüzde 80'inin dolu olduğunu belirten Türkmen, "Kurumumuzda 7 atölyemiz var. Marangoz atölyemizde özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki milli parklara kameriye ve piknik masası yapıyoruz. Burası cezaevimizin lokomotif atölyesi diyebiliriz" dedi.
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Hükümlülerin atölyelerde çalışarak zamanlarını verimli geçirdiklerine dikkati çeken Türkmen, "Daha sonra bulundukları iş kollarında meslek sahibi oluyorlar. Düzenlenen kurslarla kendilerine halk eğitim onaylı sertifika veriyoruz. Tahliye edildikten, normal hayata döndükten sonra bu sertifikalarla KOSGEB, İŞKUR gibi kurumlardan destek alarak kendi iş yerlerini kurabilirler" dedi.
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Faaliyetlerini Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı bünyesinde yaptıklarını anlatan Türkmen, önceki yıl 1,5 milyon lira kar, geçen yıl da 3 milyon lira ciro elde edildiğini kaydetti. Türkmen, "Hükümlülere sağladığımız yarar dışında elde ettiğimiz kar, cezaevi ve adliye yapımları, cezaevlerinin çeşitli harcamalarında kullanılıyor." diye konuştu.
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7- İNŞAAT USTASIYKEN BULDU, İHRACATIN ŞAMPİYONU OLDU
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Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin inşası ile restorasyonlarında kullanılan ve "horasan" olarak bilinen harçtan esinlenen Çanakkaleli inşaat ustası, bor madeni kullanarak geliştirdiği ısı ve ateşe dayanıklı, su geçirmeyen dış cephe malzemesini köyünde kurduğu tesis aracılığıyla 20 ülkeye ihraç ediyor.
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Çanakkale'nin merkeze bağlı Karacaören köyünde kurduğu tesiste "TermoBor" adıyla üretim yapan Burhan Kum (34), Türk Patent ve Marka Kurumundan ürünün patentini almasının ardından ihracata başladı. Kum yaptığı açıklamada, geliştirdiği malzemenin, işlenmiş toz halindeki bor ile çimento, perlit, polimer, selüloz, su itici ve bazı bağlayıcıların karışımından oluştuğunu belirtti.
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"TermoBor" isimli ürünü yaklaşık 6 aydır 20 ülkeye sattığını söyleyen Kum, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin inşası ile restorasyonlarında kullanılan ve "horasan" olarak bilinen harçtan esinlenerek ürettiği bu ürünün ısıya dayanıklı olmasıyla birlikte su geçirmeme özelliğiyle de ön plana çıktığını anlattı. TermoBor'u, bor madeni ve horasan sistemini birleştirerek geliştirdiğini dile getiren Kum, şöyle devam etti:
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Eski dönemde kalelerde Osmanlı'nın kullandığı horasan sisteminden yola çıkarak biz bu ürünü ürettik. Bu kısa bir sürede olmadı. 15-20 yıldan bu yana Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Dış cephe kaplamasında kullanılan bu ürün yanmadığı gibi ısıyı, sıcağı, soğuğu geçirmediğinden binada rutubet, nem yapmamaktadır, antibakteriyeldir.
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Ürünü bor madeni ve horasan sistemini birleştirerek günümüze uyarladık ve kendimizi kanıtladık. Bu ürünü İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Katar, Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Ülkemizde dış cephe kaplamalarında çok büyük eksiklikler var, daha da geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor.
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İnşaat ustası iken yaptığım araştırma ve çalışma sonrasında ürüne patent alıp şirket kurdum. 6 aydan beridir yurtdışına ihracat yapıyoruz. Bu zaman zarfında 300, 400 ton civarı yurt dışına satış yaptık. Hedefimiz tüm dünya ülkelerine ulaşmak. Şu an 20 ülke ile toplam 100 bin tonluk anlaşma yaptık. Yaptığımız çalışmalarla yurt içinde de 200 bayiye ulaştık.
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Mimar Hasan Filizfidanoğlu da son 10 yıldır ana yapıların dış cepheleriyle ilgili sorunlarla ilgilendiğini belirterek, şöyle konuştu:
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"Isı yalıtım diye tabir edilen birçok ürün ülkemizde yıllardır kullanılıyor. Isı yalıtımda bir ürünün yangına direnç gösterme özelliği yok ise o sistemin yapıların ve yaşamsal alanların içinde yaşayanların yangına karşı can güvenliğini sağlayamayacağından çok sağlıklı bir sistem olmayacağı ortaya çıkıyor. Bu üretilen malzemeyi ise test ettik, ısıya dayanıklı ve suyu içeriye geçirmiyor bu yüzden çok sağlıklı bir malzeme."
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8- TÜRKİYE'DEN KATAR ORDUSUNA 'MOBİL MUTFAK TIRI'
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Kurulduğu 1982 yılından bu yana profesyonel mutfak malzemeleri imal eden firma, aynı zamanda mobil mutfak tırı da üretiyor.
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Firma, içinde 10 gün boyunca yetecek LPG, jeneratör, birer tonluk temiz ve kirli su tankının yanı sıra fırın ve soğutma dolabının bulunduğu mobil mutfak tırlarını Katar'a ihraç ediyor.
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Firmanın Genel Müdürü Mustafa Kalyon yaptığı açıklamada, 2004 yılında dış pazara açıldıklarını söyledi.
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Katar'a sahradaki askerlerin kullanması için 10 adet mobil mutfak tırı sattıklarını belirten Kalyon, şöyle konuştu:
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Katarlı yetkililer önce bizden numune istedi. Biz de daha önce Türk Kızılayına yaptığımız tırlardan örnek gösterdik, beğendiler. Yaptığımız numune de istedikleri gibi olunca ordularında kullanmak için 10 tane sipariş verdiler.
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Çöldeki askerlerin yemek ihtiyacını karşılamak için satın aldılar. Yapımını yaklaşık 2 ayda tamamladık. Tırın içinde bir mutfakta ihtiyaç duyulan tüm ürünler var.
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Yani oda, kiler, ocak, mikser, fırın ve bulaşıkhane hepsi mevcut. Yaklaşık 10 gün boyunca herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan istenilen yerde kullanılabiliyor.
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Kalyon, mobil mutfak tırını Türkiye'de yapan firmaların az olduğunu aktararak, bu anlamda da firmalarının parmakla gösterildiğini söyledi. Maliyetin tırın içine yerleştirilen ürünlere göre değişebildiğine dikkati çeken Kalyon, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bu 10 tırın tüm aksamlarını tamamen biz yaptık. Şu an ürettiğimiz ve Katar'a ihraç ettiğimiz tırın her biri, çekicisi hariç 200 bin avrodur. Tırlar birkaç gün içerisinde teslim edilmiş olacak. İnşallah bu yıl katılacağımız fuarları da dikkate alırsak, her yıl 70 tane mobil mutfak tırını ihraç eder hale geleceğiz."
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9- KÜÇÜK TENCEREDE BAŞLADILAR, 32 ÜLKEYE GÖNDERİYORLAR
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Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 1994 yılında satın aldıkları küçük bir dükkanda küçük tencereler ile günde ortalama 5 kilogram kestane şekeri üretimi yaparak iş hayatına atılan iki arkadaş, kazandıkları her kuruşu yatırıma çevirerek sürekli büyüme odaklı çalıştı.
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Aradan geçen yıllar içinde "Kardelen" adıyla kendi satış mağazalarını ve üretim tesislerini oluşturan Akgün ve ortağı, kestane şekerinde kentin ve ülkenin sınırlarını aştı. Şirketin Genel Müdürü de olan Akgün yaptığı açıklamada, bu işe 1994'te zor şartlar altında başladıklarını söyledi.
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Teknolojik imkanların şimdiki gibi gelişmiş olmadığını ve üretimin daha çok el emeğiyle gerçekleştiğini anlatan Akgün, ilk işe başladıkları yıllarda küçük tencerelerin en büyük teknolojileri olduğunu dile getirdi.
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Her geçen gün Kardelen markasıyla Bursa'da büyüdüklerini belirten Akgün, "Ortağımla beraber küçük tencerelerde başladık. Kazandığımız parayı işimize yatırdık. Para kazandıkça başka dükkanlar da açtık. Sayıları 7 olunca 2004 yılında şimdi üretim yaptığımız yeri satın aldık. Hijyen için uygun hale getirdik alanı" ifadelerini kullandı.
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Kestane şekerini tüm dünyaya duyurmak için neredeyse fuarların tümüne katıldıklarının altını çizen Akgün, şöyle konuştu:
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"Ülkemizi ve kestane şekerimizi iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ortağımla bu işe küçük çaplı 75 metrekare bir yerde başladık. Şimdi 4 bini kapalı 6 bin metrekarelik tesise sahibiz. O zamanlar benim eşim bayan kuaförüydü. Çikolata bandırma makinemiz yoktu. Çatalla kestane şekerlerini çikolataya bandırıyorduk. Sonrasında saç kurutma makinelerinde kurutuyorduk. Bu büyük tesisi kurmak için hakikatten çok mücadele ettik. Yaklaşık 170 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu sayı giderek artıyor."
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Akgün, yıllık 450 ton civarında üretim yaptıklarını belirterek, "Yılda 50 ton civarı ihracat yapıyoruz. Gönderdiğimiz ülkeler daha çok Ortadoğu ağırlıklı. Suudi Arabistan, Bahreyn, Dubai, Katar, Kuveyt, Rusya, ABD, hatta Brezilya'ya kadar 32 ülkeye kestane şekeri satıyoruz" dedi.
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Panama'ya kestane şekeri göndermek için görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayan Akgün, "Yurt dışında her gittiğimiz fuarda 5 bin kişiye kestane şekerini tattırıyoruz. Buradakilerin en az 3 bini hayatında hiç kestane şekeri yememiş ve ilk kez tadıyor" ifadesini kullandı.
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10- METREKARESİ 11 BİN 500 TL'DEN ABD'YE GİDİYOR
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, bugüne kadar 200'e yakın kadının dahil edildiği "Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak" Projesi kapsamında dokunan ipek halılar, ABD'den ilgi görüyor.
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Bursa Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Bursa tarihinin kilometre taşları arasında yer alan ancak zamanla üretimi durma noktasına gelen Bursa ipeğinin yeniden, adına yakışır düzeyde bir kent markası olarak canlandırılması amacıyla 2014 yılında "Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak" Projesi başlatıldı.
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Proje kapsamında Bursa'da halen yerli kozadan ipek iplik üreten aileler ve üretimi bırakan aileler belirlenerek kayıt altına alınırken, 2015'te Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi çalışmalara dahil edildi.
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Dut ağacı sayısının artırılmasından yerli koza üretimine kadar ipeğe giden yolda tüm sürecin desteklendiği projede, Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan, İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki üreticilere yönelik çalışmalar yapıldı.
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Bu ilçelerin kırsal mahallelerinde işlevlerini kaybeden köy okulları ve konakları restore edilerek ipek halı, kumaş, triko üretim ve tasarım atölyelerine dönüştürüldü. 14 farklı noktada kurulan ve aynı zamanda sosyal donatı alanı niteliği taşıyan atölyelerde kadınlar ipek halı dokudu, kumaş ve triko üretti.
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Halen üretimin devam ettiği proje kapsamında bugüne kadar farklı ölçülerde 225 orijinal ipek Hereke halısı dokundu, 4 bin 452 parça ipek şal, kravat, kese, çanta, triko gibi ürünler üretildi.
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Metrekaresi 11 bin 500 liradan satılan ipek halılar, ABD'den ilgi görüyor. Halılar, ABD'deki bir tüccar üzerinden tüketiciye ulaştırılıyor.İlmek başına para kazanan kadınlar da aylık 400 ile bin lira arasında değişen miktarlarda gelir sağlıyor.
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Coğrafi işaret başvurusu yapılan ipek halılar ayrıca UÜ Tekstil Mühendisliği Bölümünde incelendi. Bölümün laboratuvar sonuçları doğrultusunda halılara "Antibaktetiyel belgesi" verildi.
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Proje Kordinatörü Mehmet Ünal, proje kapsamında 180 halı ve 40 kumaş dokuma tezgahı aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
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"Eskiden halı dokumasını bilen kadınlarımız vardı. İlk önce bu kadınlarımızla başladık. Bu kadınlarımızın yanına birer genç kız oturttuk. Şu anda yeni öğrenen arkadaşlarımız da halı dokuyor. En önemlisi de Bursa ipeğini kullanıyoruz. İhracata başladık, yurt dışına satıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa ipeğinin can bulması için seferber olmuş durumda."
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Projeye 200'e yakın dokumacı kadının katıldığını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:
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Bursa'da 30 yıldır halı dokunmuyordu. Geç kalır da bu nesli kaybedersek Bursa ipeğini de kaybetmiş olacaktık. Şimdi yeni nesle de aktardık. En azından 40 yıl daha bu kültürü kurtarmış olduk. Burada dokuduğumuz halılar orjinal Hereke halısıdır.
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'Onlu' kalite halı dokuyoruz. Şu anda ABD'ye gönderiyoruz. Geçenlerde İstanbul'da bir fuar oldu oraya katıldık. Fransa, Kanada ve Hollanda'da bir çok müşteri ile kontak halindeyiz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu ülkelere de göndermeye başlayacağız.
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Almanya'da dünyanın en büyük halı fuarı düzenlenecek. Oraya davet aldık ve bütün ekip orada olacağız.
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Usta öğreticilerden Şerman Turhan, Bursa ipeğini dokuyarak yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.Kadınların halıyı dokurken ipeğe hayat verdiğini dile getiren Turhan, "Her geçen gün projeyle beraber arkadaşlarımız daha ustalaşıyor. Özellikle genç arkadaşlarımız da bu konuda çok azimli. Onlarla beraber güzel işler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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11- EŞİ YÖNLENDİRDİ, İHRACATTA LİDER OLDU
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Diyarbakır'da 14 yıl önce kurulan Lila Kozmetik, Türkiye'nin en çok saç boyası üreten ve ihraç eden firması oldu.
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2002 yılına kadar Bağlar ilçesindeki iş yerinde merdiven altı tabir edilen tarzda şampuan üretimi yapan Mehmet Cansız, kimyager eşi Esra Cansız'ın tavsiyesiyle saç boyası üretmeye karar verdi.
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Lila Kozmetik adıyla kurduğu şirketle 2003 yılında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin metrekarelik alanda üretime başlayan Cansız, ilk yıl 2 milyon adet saç boyası üretti. Firma olarak büyümenin, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamanın yolunun ihracattan geçtiğini fark eden Cansız, ihracata yöneldi.
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Cansız, girişimleri sonucunda Hollanda'ya 7 bin dolar değerinde ürün ihraç etti.İlk ihracatı gerçekleştirmenin verdiği moralle uluslararası fuarlara katılan ve ülke ülke dolaşarak ürünlerini tanıtan Cansız, sekizinci yılında ürettiği 3 milyon adet saç boyasının üçte birini ihraç etmeyi başardı.
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Üretimdeki başarısını, 2011 yılında yayınlanan gözde dizilerden Muhteşem Yüzyıl'ın ön plana çıkan karakterlerinden Hürrem Sultan'ın saç renginden esinlenerek piyasaya sunduğu saç boyasıyla perçinleyen Cansız, bugün ürünlerini aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu 30 ülkeye ihraç ediyor.
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Lila Kozmetik, Türkiye'nin saç boyası ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiriyor.
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Cansız yaptığı açıklamada, eşinin önerisiyle başladığı saç boyası üretiminde 2003 yılından itibaren uluslararası marka haline gelme arayışına girdiklerini söyledi.Yoğun çalışmaların ardından üretimini yaptığı 22 milyon adet saç boyasının 9 milyon adedini ihraç ettiğini kaydetti.
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Cansız, "Diyarbakır'da üretip dünyanın öbür ucuna saç boyası satıyorsak, bizim için çok büyük başarıdır. Kozmetiğin beşiği, saç boyasının ilk üretildiği yer olan Almanya'ya ihracat yapıyoruz. Almanlar bizim ürünlerimizi kullanıyor" dedi.
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Türkiye'nin en çok saç boyası üreten ve ihraç eden firması olduklarını, Almanya ve Rusya'da temsilcilik açtıklarını anlatan Cansız, "Kaliteli ürünü düşük fiyata sunduğumuz için tercih ediliyoruz. Küresel firmalarla dünya pazarında mücadele ediyoruz. Üretimimizin yaklaşık yüzde 40'ını ihraç ediyoruz" dedi.
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167 kişinin istihdam edildiği 8 bin metrekare kapalı alana sahip işletmelerini yeni yatırımlarla 10 bin metrekareye çıkaracaklarını söyleyen Cansız, bu sayede 25 kişiye daha iş imkanı sunacaklarını belirtti.
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Cansız, saç boyalarının kalitesinin iyi olması dolayısıyla Ortadoğu ülkelerinde ürünlerinin taklit edilmeye başlandığını dile getirdi. Anadolu'da üretim gerçekleştiren tüm firmalara ihracata yönelmelerini tavsiye eden Mehmet Cansız, şöyle konuştu:
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İhracat dışarıdan zor görülüyor ancak en kolay satış tekniği. Firmalar ihracata yöneldiklerinde bu işin çok zor olmadığını anlayacak. Yurt içinde birbirimizle boğuşacağımıza dünyaya satış yapmalıyız. İhracat ülkelerin ve şirketlerin büyümesinde en önemli unsurdur.
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Ülkeler ihracat yaparak büyür. Ülkemizin kalkınmasını istiyorsak, üretip dünyaya satmalıyız. Kalkınmanın tek yolu ihracattan geçiyor. 2023 yılında 100 milyon saç boyası üretip, 50 milyonunu ihraç etmeyi hedefliyoruz.
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12- "KİMSE ALMAZ" DEDİLER, DÜNYAYA PIRLANTA ÜRETMEYE BAŞLADI
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Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, dedesinin yenilikçi ruhlu, babasının sanatçı karakterli işletmeci, kendisinin ise tüccar düşünce yapısında olduğunu söyledi. Atölyeye 6 yaşından itibaren gidip gelmeye başladığını anlatan Güzeliş, "Babamla 18 yaşıma kadar beraberdim. Sonra babamdan izin aldım. 20 yaşımda kendi işletmemi kurdum. 1972 yılında Kerim Güzeliş adıyla İstanbul Nuruosmaniye'de dükkan açtım, vergi mükellefi oldum. Ben de ailemden gelen yenilikçi ve sanatçı kültürle yetiştiğim için daima piyasanın ilklerini yaptım" şeklinde konuştu.
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Güzeliş, Türkiye'de 1977'de kuyumculuk alanında fiyatta rekabetin başlamasının ardından İngiltere, İtalya, Avusturya ve Almanya'ya giderek sektöre ilişkin izlenimlerde bulunduğunu ve pırlanta üretmeye karar verdiğini, ülkeye döndüğünde çalışmalarını tamamen bu yöne çevirdiğini anlattı. Güzeliş, pırlantaya yönelmesinde etkili olan bir diğer durumu ise şöyle aktardı:
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"Annem yıllarca babamdan pırlantalı bir alyans istedi. Babam da 'Bu taşa para verilir mi?' diyordu. Bir gün annem pırlantalı beş taşlı bir yüzük aldı getirdi ve babama da, hiç unutmuyorum, 4'te bir fiyatını söyledi. Kendi birikimiyle aldı. Babam kıyameti kopardı ama annem taksitlerini ödedi, borcunu bitirdi. Burada ilginç olan bir baktım ki annem pırlanta alyansı alınca çevremizdeki teyzem, halam ve diğer kadın akrabalarımın her biri bir ayda, 2 ayda bir pırlanta alıyor. Bir baktım ki bizim aileden birkaç ay içinde 8-10 kişi daha pırlanta aldı. 'Eğer yeni bir iş kolu arıyorsam iş bu' dedim. Sonuç olarak annemden ilham aldım, pırlanta sektörüne birçok yeniliği getirdim. Avrupa'da da sektörü incelediğimden karar vermekte zorlanmadım."
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Tasarladığı daha ekonomik pırlanta aksesuarları o dönem uzman görünen bir arkadaşına gösterdiğinde, "Sakın bunları kimseye gösterme çünkü bunları kimse almaz" yanıtı aldığını aktaran Güzeliş, bunun üzerine moralinin çok bozulduğunu söyledi.
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Güzeliş, "Pırlanta konusunda uzmanlığına güvendiğim arkadaş tasarladığım ufak pırlanta yüzükleri beğenmeyince hayallerimin yıkıldığını düşünmüştüm açıkçası... O yüzden gelen eski altın müşterilerime ürünleri çekine çekine gösterdim. Fiyatları söyledim, şaşırdılar. Hiç unutmuyorum 200 parçaya yakın bir koleksiyon yapmıştım, tamamını aldılar, haftaya da parasını gönderdiler. Ben büyük bir şaşkınlık içindeyim. Sağlam bir inovasyon yapmıştım ve başarılı olmuştum" diye konuştu.
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13- 3 BİN 500 DOLAR SERMAYE İLE BAŞLADI, 72 MİLYON EURO CİROYA ULAŞTI
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Sakarya'da 5 ilkokul arkadaşının yerli filtre üretmek için 60 metrekare alanda 3 çalışanla kurdukları Arma filtre, bugün dünyanın en önemli beyaz eşya üreticileri ve çok sayıda otomotiv firmasının en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.
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İlk filtreyi üretmeyi başaran okul arkadaşları, ürünü daha düşük maliyetle yaparak sipariş almaya başladı. Yanlarındaki 3 çalışanla filtre üretimini hızlandıran ortaklar, kalite ve güvene önem vermesinin meyvesini yurtdışından aldığı siparişlerle pekiştirdi. Okul arkadaşlarının daha sonra kurduğu Arma Filtre Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, alanında kendini ispatlayarak beyaz eşya ve otomotiv sektörünün en fazla tercih edilen tedarikçileri arasına girdi.
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Dünyanın "ilk 10'da" yer alan bütün beyaz eşya üreticilerine parça ve mal üreten Arma filtre, günümüzde 36 bin metrekareyi aşan tesislerinde bin 400'ü Türkiye'de olmak üzere bin 600'den fazla çalışanıyla 3 ülkede 5 bin farklı ürün gamı üreten, 4 kıtada temsil edilen ve sektörün lideri firma haline geldi.
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Arma Filtre Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kaya, firmanın 1988'de 5 ilkokul arkadaşının Türkiye'nin ithal ettiği filtreyi yerlileştirme hayaliyle kurulduğunu anlattı. Arkadaşlarıyla 30 yıldır yolculuklarına birlikte devam ettiklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:
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Her birimiz okuldan sonra ayrılmıştık ama bu hayalle bir araya geldik. Normal çalıştığımız işlerden çıkarak akşam 6'dan sonra küçük bir atölyede ilk yaptığımız makineyle filtreyi üretmeyi başardık. O günün şartlarında 5 arkadaş harçlıklarımızdan 8 ay boyunca biriktirdiğimiz bütçe toplam 3 bin 500 dolardı.
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Hikayemize onunla başladık. Bugün filtre alanında dünyanın en büyük üretimini yapan firma olduk. Aksesuar alanında da Avrupa'nın en büyük kapasitesini gerçekleştiren bir firma haline geldik. Dünyanın toplamda ilk onda yer alan bütün beyaz eşya üreticilerine parça ve mal üreten bir firma konumundayız.
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Sürekli büyümelerinin bir sürpriz olmadığını ancak disiplinli ve vizyoner çalışmanın karşılığını aldıklarının altını çizen Kaya, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bu işe 60 metrekare bir atölyede 3 çalışanla başladık, şu anda Türkiye'de bin 420 çalışanımızla 28 ülkeye ihracat yapan bir firma konumuna geldik.
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Toplam üretimimizin yüzde 58'i ihracat. Bu 30 yıllık sürecimizde hem Türkiye'de istihdamı artırdık, hem de bu yıl yapacağımız yüzde 58'ini ihracatı oluşturan 72 milyon avro toplam ciroyla Türkiye ekonomisine de ciddi bir katkıda bulunduk."
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14- OTO ELEKTRİKÇİ DÜKKANINDAN, 5 KITAYA UZANAN BAŞARI HİKAYESİ
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Karaman'da 1950'li yıllarda kendini yetiştiren bir usta olmadığı halde yüzlerce usta yetiştiren merhum Sezai Göçmen'in küçük bir mekanda açtığı "oto elektrik" dükkanı, bugün "Göçmen Makine" markasıyla 5 kıtada 70 ülkeye gofret ve çikolata kaplama makineleri ihraç ediyor.
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Balkanlar'dan ata yurtları Karaman'a 130 yıl önce gelen Göçmen ailesinin çocuklarından 1928 doğumlu Sezai Göçmen, askerliğini topçu olarak yaptı. Göçmen, topların dizel motorlarla çekilmeye başlandığı yıllarda, askerde kendini elektrik ve mekanik konularda geliştirdi. Babasının mesleğini sürdüren Mustafa Göçmen, şu açıklamalarda bulundu.
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Karaman'da ilk elektrikli motor sarımını babam yapmış. O dönemde torna makinesi ihtiyacı fazladır. Torna makinesi alır. Kaynak makinesi alınca tarım aletlerini tamir etmeye başlar. Ardından tarım aletleri üretmeye başlar. Firmamız o yıllarda irili ufaklı 54 tuz fabrikası kurar. Ayrıca Suriye'de iki tuz fabrikasının makineleri üretilir. Babam, tuz makinesi talebi azalınca bulgur fabrikası makineleri üretmeye başlar.
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Ben de o yıllarda babamın yanında çalışmaya başladım. 1980'lerin sonunda Karaman'da bisküvi fabrikaları çoğalınca bu alana girdik. Birçok fabrikanın makinelerini ürettik. Yurt içinde ve dışında fuarlara katılmaya başladık. İlk ihracatı Romanya'ya yaptık. 1997'de Karaman OSB'de 10 bin metrekarelik yerimize taşındık. Tek alanda uzmanlaşma kararı aldık. Bisküvi makineleri işinden çıkarak gofret ve çikolata kaplama makineleri üretmeye başladık.
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5 kıtada 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika, Hindistan, Rusya, Almanya, Vietnam, Filipinler, Hollanda, Güney Kore bu ülkelerin başlıcaları. Üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. Üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz. İnşallah babamızdan aldığımız bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağız.