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"Annem yıllarca babamdan pırlantalı bir alyans istedi. Babam da 'Bu taşa para verilir mi?' diyordu. Bir gün annem pırlantalı beş taşlı bir yüzük aldı getirdi ve babama da, hiç unutmuyorum, 4'te bir fiyatını söyledi. Kendi birikimiyle aldı. Babam kıyameti kopardı ama annem taksitlerini ödedi, borcunu bitirdi. Burada ilginç olan bir baktım ki annem pırlanta alyansı alınca çevremizdeki teyzem, halam ve diğer kadın akrabalarımın her biri bir ayda, 2 ayda bir pırlanta alıyor. Bir baktım ki bizim aileden birkaç ay içinde 8-10 kişi daha pırlanta aldı. 'Eğer yeni bir iş kolu arıyorsam iş bu' dedim. Sonuç olarak annemden ilham aldım, pırlanta sektörüne birçok yeniliği getirdim. Avrupa'da da sektörü incelediğimden karar vermekte zorlanmadım."