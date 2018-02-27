İş-Yaşam

Kocaeli'den 30 ülkeye kondansatör ihracatı

31.12.2017 - 15:22 | Güncelleme:

Hepsi küçük girişimcilerken, kimsenin aklına gelmeyen şeyleri yapıp ihracata başladı. Ya devlet desteği ile ya da kendi sermayeleri ile işlerine kuran ihracatçılar, artık milyonlarca euroluk cirolara ulaştı. İşte karşınızda son dönemde ajanslardan geçen bu başarı hikayelerine 23 farklı örnek...

  • 1 Kocaeli'den 30 ülkeye kondansatör ihracatı
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    1- 30 ÜLKEYE KOCAELİ'NDEN KONDANSATÖR İHRACATI

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    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 100 kişiye istihdam sağlayan kondansatör firması, başta Almanya, Polonya ve Pakistan olmak üzere 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.Endüstriyel ve ticari tesislerde kullanılan kondansatörleri yurtiçinde üretmek için 4 bin metrekare kapalı alanda 1973 yılında kurulan Kondaş Kondansatör AŞ, 8 bin metrekarelik kapalı alanda yoluna devam ediyor.

  • 3 Kocaeli'den 30 ülkeye kondansatör ihracatı
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    Ülke ekonomisine kilogram başına yaklaşık 20 avro katkı sağlayan firma, ürünlerini 5 kıtada 30 ülkeye ihraç ediyor. Şirketin Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Başar İbrahim Başaran yaptığı açıklamada, firma olarak kadın istihdamına büyük önem verdiklerini, bundan dolayı özellikle mavi yakalı çalışanların yüzde 65'ini kadınların oluşturduğunu kaydetti.

  • 4 Kocaeli'den 30 ülkeye kondansatör ihracatı
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    Başaran, çok geniş bir ürün yelpazelerinin bulunduğunu, ana ürünlerinin orta ve alçak gerilimli kondansatörler olduğunu dile getirerek, güç faktörü düzeltme amacına hizmet etmek için endüstriyel ve ticari tesislerde kullanılan bu ürünlerin elektrik kullanım maliyetlerini düşürerek, enerji kalitesini arttırdığını anlattı. Yıllık 400 bin alçak gerilim, 10 bin de orta gerilim kondansatör üretim kapasitesine sahip oldukları bilgisini veren Başaran, şöyle konuştu:

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    Türkiye'deki tek kondansatör üreticisiyiz. Bundan dolayı avantajlı bir konumdayız ve yurtiçi pazarın ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyoruz. Böylece, yıllık ortalama 50 milyon avroluk ithalatın önünü kesmiş oluyoruz.

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