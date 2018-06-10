Kocaeli'de iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının 26. orucu için iftar ve sahur saat kaçta? Oruçların bitmesine sayılı günler kala İslam alemi bugün akdir Gecesi heyecanını yaşıyor. İftarın ardından, çeşitli ibadetlerle Kadir Gecesi ihya edilecek. Kocaeli'de bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte 10 Haziran iftar ve sahur vakitleri...

KOCAELİ İFTAR VAKTİ, SAATİ 10 HAZİRAN

Kocaeli'de 10 Haziran 2018 günü yani bugün oruç tutmak için Kocaelililer saat 03.24'e kadar sahur yapmıştı. Kocaelililer saat 20.38'de okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak. Kocaelililer yarın (11 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.23'e kadar sahur yapacak.

KOCAELİ İMSAKİYESİ 2018





GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:49 05:36 13:03 16:57 20:18 21:56 2 17.05.2018 Perşembe 03:48 05:35 13:03 16:57 20:19 21:58 3 18.05.2018 Cuma 03:47 05:34 13:03 16:57 20:20 21:59 4 19.05.2018 Cumartesi 03:45 05:33 13:03 16:58 20:21 22:01 5 20.05.2018 Pazar 03:44 05:32 13:03 16:58 20:22 22:02 6 21.05.2018 Pazartesi 03:42 05:31 13:03 16:58 20:23 22:03 7 22.05.2018 Salı 03:41 05:30 13:03 16:58 20:23 22:05 8 23.05.2018 Çarşamba 03:40 05:30 13:03 16:59 20:24 22:06 9 24.05.2018 Perşembe 03:39 05:29 13:03 16:59 20:25 22:08 10 25.05.2018 Cuma 03:37 05:28 13:03 16:59 20:26 22:09 11 26.05.2018 Cumartesi 03:36 05:28 13:03 17:00 20:27 22:10 12 27.05.2018 Pazar 03:35 05:27 13:03 17:00 20:28 22:12 13 28.05.2018 Pazartesi 03:34 05:26 13:04 17:00 20:29 22:13 14 29.05.2018 Salı 03:33 05:26 13:04 17:00 20:29 22:14 15 30.05.2018 Çarşamba 03:32 05:25 13:04 17:01 20:30 22:15 16 31.05.2018 Perşembe 03:31 05:25 13:04 17:01 20:31 22:16 17 01.06.2018 Cuma 03:30 05:24 13:04 17:01 20:32 22:18 18 02.06.2018 Cumartesi 03:29 05:24 13:04 17:01 20:33 22:19 19 03.06.2018 Pazar 03:28 05:24 13:04 17:02 20:33 22:20 20 04.06.2018 Pazartesi 03:27 05:23 13:05 17:02 20:34 22:21 21 05.06.2018 Salı 03:27 05:23 13:05 17:02 20:35 22:22 22 06.06.2018 Çarşamba 03:26 05:23 13:05 17:03 20:35 22:23 23 07.06.2018 Perşembe 03:25 05:22 13:05 17:03 20:36 22:24 24 08.06.2018 Cuma 03:25 05:22 13:05 17:03 20:36 22:25 25 09.06.2018 Cumartesi 03:24 05:22 13:05 17:03 20:37 22:26 26 10.06.2018 Pazar 03:24 05:22 13:06 17:04 20:38 22:27 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:23 05:22 13:06 17:04 20:38 22:27 28 12.06.2018 Salı 03:23 05:21 13:06 17:04 20:39 22:28 29 13.06.2018 Çarşamba 03:23 05:21 13:06 17:04 20:39 22:29 30 14.06.2018 Perşembe 03:22 05:21 13:06 17:05 20:40 22:29 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:14



DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diş fırçalayan ve oruçlu olan bir kişinin orucu bozulmaz. Ancak kişi diş fırçaladığı esnada yanlışlıkla boğazına su kaçırması veya diş macununu yutması orucu bozar ve orucun kazasının yapılması gerekmektedir. Orucun bozulma ihtimali üzerinde durularak, diş fırçalama işleminin iftardan sonra ve imsaktan önce yapılması en makbul olanıdır.

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