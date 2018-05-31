Kocaeli iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 16. orucunu tutan Kocaeliler tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 31 Mayıs'ta Kocaeli'de iftar saat kaçta? İşte Kocaeli iftar vakti...

KOCAELİ İFTAR VAKTİ 2018

Kocaeliler 31 Mayıs 2018 gecesi 2018 Ramazan ayının 16. orucu için saat 03.31'e kadar sahur yaptı. Kocaeliler akşam saat 20.31'de okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Kocaeliler yarın (1 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.30'a kadar sahur yapacak.

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!

AYET

Kesin olan şudur ki, inananlar kurtuluşa erişeceklerdir. Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler, onlar ki, boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirirler; Onlar ki, zekat vermek için çalışırlar.

Mü’minun, 1



HADİS



"Ayakları Allah yolunda tozlanmış bir kula cehennem dokunmaz. "

Buhârî

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