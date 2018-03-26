Kocaeli’nin yemek kültürü kitaplarla tanıtıldı

Tarihi 5.000 yıl öncesine dayanan bilge şehir Kocaeli'ne özgü lezzetlerin çok sayıda hikâyesi var. Şimdi bu lezzetler ve hikâyeleri bir kitapta toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri" kitabında Kocaeli yöresine özgü 148 adet yiyecek ve içeceğin tarifi, fotoğrafları ve bazılarının ilginç hikâyeleri bulunuyor.
PİŞMANİYENİN ÖYKÜSÜ
O hikâyelerden biri de pişmaniye...
Çok uzun yıllar önce İzmit'te nam salan bir tatlıcının yaptığı tatlılar çok meşhurdur. Bu tatlıcı ustasının, güzeller güzeli çok şişman bir sevgilisi vardır. Kızı öyle çok sever ki çıkardığı yeni tatlısının ismini, 'Şişmaniyem' koyar. Tatlıcı sonunda muradına erer ve evlenir.
Ancak evlilik, sevgilisinin kıskançlıkları ve huysuzlukları yüzünden cehennem azabına dönüşür ve ayrılırlar. Evlendiğine pişman olan ustamızın tatlısı da bu olay duyulduktan sonra, 'Pişmaniye' olarak anılmaya başlar.
ÖZEL GÜNLER VE GELENEKLER KOCAELİ MUTFAĞINDA ÇOK ÖNEMLİ
Kocaeli çağlar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra halen her yörenin kültürü, gelenek ve göreneğinin yaşatıldığı bir kent. Bu coğrafi ve kültürel kimliklere ait mutfak gelenekleri de yaşamaya devam ediyor. Bu benzersiz mozaikten oluşan zengin Kocaeli mutfağında her bölgenin lezzetlerini bulmak da mümkün. Kocaeli mutfağında özel günler ve gelenekler de önemli bir yer tutuyor. Düğün ve davetlerde ikram edilen "Umaç", "Dartılı Keşkek", "Zerde", "Burma Börek", Hıdrellez Bayramı'nda "Harmanlar Çorbası", şenliklerde verilen "Hayır Pilavı"’, Kandil gecelerinde dağıtılan "Mancar Pidesi" gibi yemekler, lezzetlerinin yanı sıra yapılışlarıyla da dikkat çekiyor.
148 LEZZETLİ YEMEK TARİFİ
Kocaeli'de o yemeğe lezzetini veren, yöre kadınının yüreği, sevdası ve bilgeliğidir. Burada onlara 'gocaana' derler. Yıllarca gocaanaların ellerinde pişen lezzetler, Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl düzenlediği 'Yemekte Şehrin Bilgeleri-Kocaeli Yöresel Yemek Yarışması'yla ortaya çıktı. Kocaeli'nin çok bilinmeyen lezzetleri bu yarışmayla damaklara tat verirken, unutulmaya yüz tutmuş nice tarifler de gün yüzüne çıktı. Bilge şehir Kocaeli'nin bilgelik dolu bu tarifleri yine unutulmasın, nesilden nesile yapılmaya ve tadılmaya devam etsin diye bunlardan 148 tanesi bir kitapta toplandı. Kitabın hazırlık aşamasında Manav dernekleri, yerel kültür platformları, STK'larla görüşmeler yapıldı ve onların katkıları alındı.
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