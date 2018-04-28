Kocaelispor - Tepecikspor karşılaşma önü

Kocaelispor ve Tepecikspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye 3.Lig 3.Grup maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:30. Maç öncesi Kocaelispor 37 puanla 13. sırada, Tepecikspor 46 puanla 7. sırada bulunuyor. Kocaelispor, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tepecikspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 497 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kocaelispor kazanırsa 2.05, beraberlik çıkarsa 3.10, Tepecikspor sahadan galip ayrılırsa 2.05 oranını elde edecekler.

Kocaelispor son haftadaki Tepecikspor müsabasında 3-2 kazandı.

Tepecikspor ise Kocaelispor maçında 3-2 yenildi.

Kocaelispor, evinde 4 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 17 gol yedi.

Tepecikspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Tepecikspor, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.