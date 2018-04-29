Kocaelispor - Tepecikspor karşılaşma önü

Türkiye 3.Lig 3.Grup maçında Kocaelispor ile Tepecikspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. Kocaelispor 37 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Tepecikspor 46 puanda ve 7. sırada. Kocaelispor, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tepecikspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 497 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kocaelispor kazanırsa 2.05, beraberlik çıkarsa 3.10, Tepecikspor sahadan galip ayrılırsa 2.05 oranını elde edecekler.

Kocaelispor son hafta oynanan Tepecikspor maçında 3-2 kazandı.

Tepecikspor ise Kocaelispor karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kocaelispor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Kocaelispor, kendi sahasında 17 gol attı, 17 gol yedi.

Tepecikspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tepecikspor, 15 gol atarken 25 gol yedi.