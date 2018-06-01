Kocaman Ailem, bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kocaman Ailemin oyuncu kadrosunda Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir, Özge Özder, Zuhal Yalçın, Cihan Kurtaran, Özlem Türkad, Berkay Tulumbacı, Necmi Yapıcı ve Erman Okay gibi usta ve iddialı isimler yer alıyor.

KOCAMAN AİLEM'İN KONUSU

Pastırma ve sucuk fabrikası sahibi Hulusi, geçirdiği kaza sonucu ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder ve bunların başına neden geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir. Geçmişte kalplerini kırdığından ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği Demir'i görevlendirir. Hulusi'nin sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.

KOCAMAN AİLEM 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ben sizleri tanımıyorum..."

KOCAMAN AİLEM 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ

"Dünyada sırtımızı dayayacağımız tek yer ailemizdir..."

Bir sucuk şirketinin sahibi olan Hulusi'nin sakin yaşamı, bilinmeyen sebeplerden ötürü giderek tepe taklak olmaya başlar. Bir sabah uyanıp, havuzun suyunu temizlemeye çalışırken ciddi bir kaza geçiren Hulusi ölümden döner ve bu olaydan sonra hayatını sorgulamaya girişir. Geçmişte ahını aldığı üç kadın vardır. Şoförü ve yardımcısı olan Yaşar Efendiden bu durumu düzeltmek için akıl ister. Yaşananları değiştirmek imkansızdır ama bu üç kadından helallik almadan işlerin yoluna gireceği de yoktur. Hulusi bu yüzden en güvendiği adamı Demir'e, bu üç kadını bulma görevini verir. Demir, Yaşar'ın polis olan kızı Berrak'la birlikte kadınlardan ikisine ulaşır ama durum düşündüğünden de kötüdür. Kadınların öfkesi bunca yıla rağmen Hulusi'ye karşı biraz bile azalmamıştır. Kadınları bulan Demir ardından bir şok daha yaşar, çünkü bulduğu sadece kadınlar değildir. Olan biteni haber vermek için çiftliğe gittiğindeyse daha lafa giremeden kadınları, hesap sormak için Hulusi'nin yakasına yapışmışken bulur…

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