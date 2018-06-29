Kocaman Ailem 5. yeni bölüm fragmanı, dizinin erkanlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Kocaman Ailem'de Yeni gelen gizemli ortak aileyi birbirine düşürdü.Yeni bölüm fragmanında ise Elif ile Demir'in ayrıldığı görülüyor. İşte Kocaman Ailem'in yeni bölüm fragmanı...

KOCAMAN AİLEM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"İnsanın sevdiğini kaybetmesi nasıl bir acıdır çok iyi biliyorum..."

KOCAMAN AİLEM 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gizemli ortak ortalığı karıştırıyor!

Yeni gelen gizemli ortak aileyi birbirine düşürür. Hulusi, Şinasi'yi önce şirketten sonra da çiftlikten kovar. Nurten de kocasına yüz çevirir. Hiç umudu kalmayan Şinasi'ye, yeğenleri destek olur. Ahmet ve Selim bir yandan da şirketi kurtarmanın yollarını aramaktadırlar. Demir'in artık Elif'ten saklamak zorunda olduğu bir sır daha vardır. Bu yüzden ilişkileri kopma noktasına gelir. Ayşe ve Sevgi, Hulusi'nin yalan söylediğinden şüphelenmektedirler. Bu yüzden yaptıkları planları uygulamaya koyulurlar.