Dokuz kişi kalınmasına rağmen rakibine yenilmeyen Sarı-Lacivertliler bunun keyfini yaşarken kırmızı kartlar nedeniyle de bu sevinç buruklaştı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; maçtan sonra özür dileyen Volkan Demirel ve Alper Potuk’a Aykut Kocaman, “Benden özür dilemeyin. Böylesine önemli bir maçta takım arkadaşlarınızı yalnız bıraktınız. Oysa sahada her şey bizim lehimizeydi ve 2-1 öne geçmiştik. Bu bizim için büyük bir avantajdı ve gördüğünüz kartlarla avantajı kaybettik. Böyle olunca da zaten maç takvimi sıkışık arkadaşlarınız daha çok yoruldular. Gidin onlardan özür dileyin” yanıtını verdi.

VOLKAN: ''KART GÖRECEK HAREKET YAPMADIM''

Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrasında tepkileri çeken Volkan Demirel kendini savundu... Tecrübeli kaptan, “Bir pozisyonda yardımcı hakem bize taç vermesine rağmen Fırat hoca tacı Beşiktaş’a verdi. Hemen sonrasında Talisca topu dışarıdan çevirdi. Hoca oynattı. Bunun üzerine ben kaleci ve takım kaptanı olarak alanımı terk etmeden hakaret veya kötü söz söylemeden doğal hakkımı arayarak itiraz ettim. Hocanın atmosferden etkilendiğini düşünü- yorum. Ben sarı kart görecek bir hareket yapmadım” dedi.