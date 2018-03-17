Hafta boyunca yapılan idmanlardaki görüntü tecrübeli hocanın sürekli oynattığı Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Josef de Souza, Mehmet Topal, Aatif Chahechouhe, Giuliano, Jose Fernandao’dan oluşan on birini bozmayı düşünmediği şeklinde. Ancak Kocaman yine de yapılan çalışmalarda Mehmet Ekici ve Soldado ikilisini de zaman zaman çift kale maçlarda denedi.



SON KARAR BUGÜN

Galatasaray maçının son idmanında dün Aykut kocaman çeşitli varyasyonlar denediği öğrenildi. Bu da tecrübeli çalıştırıcının sahaya süreceği takım konusunda tam kararını veremediğini gösteriyor. bu görüntüde de Mehmet Ekici ve Roberto Soldado konusunda Aykut kocaman kararını bugün maçtan önce verecek.

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