Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendiren Aykut Kocaman, ''Bugünkü önemli fark, bulduğumuz pozisyonları gole çevirme oranımızın yüksek olmasıydı. Puan olarak geride kalmamızın getirdiği bir kaygı vardı. Takım beklentimin çok üstünde bir reaksiyon gösterdi. Şimdi yapacağımız tek şey var, kalan maçları kazanmak. Üstümüzde bulunan takımların daha fazla birlik olduğunu görüyoruz. Birbirleri arasında oynayacakları maçlar ise handikapları olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın, 'Seçilirsem, Aykut Hoca ile devam edeceğim' demeciyle ilgili soruya Kocaman, "Şu an zihnimde bir şey yok. Şu 7 maçı kazanalım, sonrasını değerlendiririz." şeklinde cevap verdi.

AYKUT KOCAMAN'IN BASIN TOPLANTISI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor’u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Zaten dezavantajlı bir durumdayız. Özellikle üst sıradaki 3 takımdan puan olarak gerideyiz. Ortalama 13 puan fark vardı bu üç takımla. Rakiplerimiz bir gün iki gün evvel ki maçlarını kazanmışlardı, toplam 9 puan daha eklendi ve puan farkı çok daha büyüdü. Bugün olmak ya da olmamak maçına çıkıyorduk. Spordaki en sıkıntılı şeylerden bir tanesiydi. Rakibimiz Trabzonspor’un kaybetmesiyle bizi yenebilmeleri takdirde iyi bir pozisyona sahip olacaktı. Ayrıca Kayserispor’un ligin en düzenli takımlardan bir tanesi olmasıydı. Özellikle saha yerleşimi, atak organizasyonları ligin en düzenli takımlarından biri olması zorlayıcı faktörlerdi” ifadelerini kullandı.

''BU GALİBİYETİN BİZE KATKISI OLACAK''

Kocaman, “Maçın sonunda şunları çok net söylemek mümkün; bizim beklediğimizin çok üstünde bir skorla ve beklediğimizden rahat bir maç oynadık. Maçın başında bulduğumuz ilk pozisyonda skoru bulmamız, ardından Aatif’ın golüyle iki farkı yakalamamız psikolojik olarak sahada bizi rahatlatan en önemli faktör oldu. Şu anda şampiyonluk için kalan 7 maçı kazanmaktan başka çaremizin olduğu gözükmüyor. Galatasaray sahasında Başakşehir ve Beşiktaş ile oynayacak. Kalan 7 maçın 2 tanesinde rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Bize bu maçın çok katkısı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.