Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, "Gerekli şeyleri ben kendi adıma düşünüp, doğrusu neyse yapacağım. Birkaç gün içinde de bunu yaparım. Şu an bunu konuşmanın bir anlamı yok. Kararımı daha önce açıkladım, 2-3 gün içinde kararımı uygulamaya başlayacağım." dedi.

Yapılacak seçimli kongreyle ilgili bu kararı aldığını söyleyen Kocaman, ''Bir şeyleri değiştirmek için bu kadar çaba gösterirken, uğraşırken hala bunun gerçekten en azından gerçekten Fenerbahçe'yi sevenler tarafından anlaşılamama durumu o zaman neden sorusunu sorduruyor çok net biçimde. Büyük ölçüde kongreyle ilgili. Temel nedeni de şu: hem sayın başkan için hem de aday olan Sayın Koç için yolları açık olsun diye. Bir karar vereceklerse 1 senelik kontrat önlerine yük olmasın.'' ifadelerini kullandı.