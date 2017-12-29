Teknik direktör Aykut Kocaman, İstanbulspor maçıyla birlikte devre arasına girilirken kısa bir durum değerlendirmesi yaptı...
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Ülker Stadı’ndaki maçın ardından Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısı basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet ederken bazı bilgiler de verdi. Özellikle Tottenham’ın Vincent Janssen’in ara transfer döneminde yeniden takıma çağıracağı şeklindeki iddialarla ilgili olarak Kocaman’a sorular soruldu.
Bununla ilgili olarak Aykut Kocaman’ın yanıtı ise kısa ve netti: Kendisiyle konuştuk kesinlikle böyle bir şey yok. Allah korusun! Antalya kampıyla ilgili olarak da bilgiler veren Kocaman, “Antrenman ağırlıklı çalışacağımız için sadece 1 hazırlık maçı yapacağız. Rakip Arnavut Kukesi. Kampta yerleşim planı üzerine çalışmalara ağırlık vereceğiz. Mümkün olduğunca fazla tekrar yapacağız” ifadesini kullandı.
‘HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN KONUŞMAK YANLIŞ OLUR’
Konuşmalarda teknik direktör Aykut Kocaman’a takıma yapılması düşünülen takviyeler ve özellikle de Hakan Çalhanoğlu transferinin durumu soruldu. Kocaman, “Bir gelişme var mı bilmiyorum. Girişim olup olmadığı konusunda inanın bilgim yok. ‘Olursa ister misiniz?’ diye sormayın. Ortada bir şey yokken konuşmak yanlış olur” diye konuştu.
SON 7 YILIN EN KÖTÜSÜ
2017 yılını geride bırakmaya hazırlanırken Fenerbahçe de futbolda hayal kırıklıklarıyla dolu bir yılı tamamlamış olacak. Sarı-Lacivertliler, 2017’de ortaya koyduğu performansla son 7 yılın en kötü galibiyet yüzdesine sahip oldu. Fenerbahçe, bu yıl Süper Lig’de 35, Avrupa’da 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 10 maç oynadı. Böyle olunca da Kanarya 2015 ve 2016’da olduğu gibi 2017 yılını da kupasız tamamlıyor. Son üç yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014’te yaşadı. TFF Süper Kupa’da Galatasaray’ı penaltılarla geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, üç yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı.
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