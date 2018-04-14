Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Oyuncu kazanmaktan çok maç kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, ''Üstümüzdeki ki rakibin birbiriyle oynayacağı haftada tek yol kazanmaktı. Geçen hafta toplam 13 puanlık fark vardı üstümüzdeki takımlarla, sonuca göre ise 2 haftada 6-7 puana indirmiş olacağız. Kalan 5 haftada ne kadar gerekecek bilemem ancak kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Hatalar yaptık ve merkezde boşluklar verdik. Savunmanın arkasına toplar atılmasına izin verdik. Böylece Sivasspor kontrolü ele aldı. Kupa tarafında avantajlı bir skorumuz var, her şey kendi elimizde. Diğer taraftar ise kazanmamız yetmiyor. Ekstra olarak bir haftaya ihtiyacımız var. Bunları bekleyeceğiz. Janssen'i oyuna sokacaktım fakat o durum oluşmadı. Oyuncu kazanmaktan çok maç kazanmanın daha önemli olduğu haftalardayız.'' ifadelerini kullandı.