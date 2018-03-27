Lider Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalarak zirveyle arasındaki 6 puanlık farkı indirme şansını kaçıran Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman şampiyonluğa olan inancını kaybetmiş değil.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Ligin ilk yarısında da 9. haftada oynanan Galatasaray derbisi öncesi, 1. sıradaki rakipleriyle aralarında bulunan 8 puan için “Fark suni” açıklamasıyla gündem yaratan tecrübeli çalıştırıcı, devre arasına liderin 3 puan gerisinde 3. sırada girerek bir anlamda haklı çıkmıştı. Ezeli rakiplerini sahalarında yenememelerine rağmen fikstürün hala birçok sürprize gebe olduğunu düşünen Kocaman’ın kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda “Galatasaray’la berabere kalarak büyük bir fırsatı teptik, bu doğru. Ancak önümüzdeki 3 hafta çok kritik. Rakiplerimiz burada puan kayıpları yaşayabilir. Bu süreci hatasız geçersek elimize yine fırsatın geçeceğine inanıyorum” dediği öğrenildi.

PAZARTESİ AVANTAJ OLABİLİR

Aykut Kocaman ayrıca 27. haftada deplasmanda Kayseri ile oynayacakları maçın pazartesi günü olmasının kendileri için avantaj yaratabileceğini düşünüyor. Galatasaray beraberliği sonrası takımda moral anlamında büyük bir çöküş olduğunu gözlemleyen Kocaman’ın rakiplerin puan kaybetmeleri halinde pazartesi daha hırslı bir oyuncu grubunun sahada olacağına inandığı ifade edildi.