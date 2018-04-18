Teknik direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası’n

da karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularına son uyarılarını yapıyor...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısı özellikle Siyah-Beyazlılar’ın hücumdaki en etkili silahı olan iki kanat oyuncusu Quaresma ve Babel için özel önlemler almayı planlıyor. Bunun için de Kocaman, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde dün yapılan idmanda sağ ve sol bek oyuncularıyla özel bir görüşme yaparak uyarılarda bulundu. Teknik direktör Aykut Kocaman, “Rakip kanat oyuncuları Quaresma ve Babel’i beklersek yetenekleriyle bir şekilde bize baskı oluşturabilirler. Biz onları savunma yapmaya geri koşmaya zorlamalıyız” uyarısını yaptı.

''ETKİSİZ HALE GETİRELİM''

Fenerbahçe’nin tecrübeli çalıştırıcısı iki etkili ismin maçta etkisiz hale getirilmesini de oyuncularından isterken, “Baskın olan oyun karakterini hissettirecek olan biz olmalıyız. Son zamanlarda iyi bir performansınız var. Bu görüntünüzü derbi maçında da sürdürmenizi istiyorum. Önünüzdeki isimlerle yardımlaşarak hem Quaresma ve Babel’i etkisiz hale getirelim hem de istediğimiz sonucu alalım” ifadesini kullandı.