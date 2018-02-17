Teknik direktör Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor maçı ile ilgili olarak futbolcularına uyarılarda bulunurken Kadıköy’de oluşan baskıyı gündeme getirdi...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; her ne şartlarda olursa olsun kazanmak zorunda oldukları bir maça çıkacaklarını oyuncularına hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerinden oyun konsantrasyonundan çıkmamalarını istedi... 90 dakika boyunca özellikle rakibi cesaretlendirmemelerini futbolcularına hatırlatan teknik direktör Aykut Kocaman, “Rakibimiz düşme potasında ateşi hissediyor. Rakibi cesaretlendirmeden, kafalarında ‘Buradan puan alabiliriz’ düşüncesi oluşmadan işi bitirmeliyiz. Lakayıtlık ve konsantrasyon eksikliği istemiyorum. Medipol Başakşehir maçı nasıl 3 puan ise bu maç da 3 puan” ifadesini kullandı.

''HERKES BU BİLİNÇTE OLMALI''

Süper Lig’de artık her puanın önemli olduğunu ve zirve yarışında az hata yapanın mutlu sona ulaşacağını belirten teknik direktör Aykut Kocaman, “Hata yapma lüksümüz yok. Çünkü bugüne kadar bunu fazlasıyla yaptık ve hiç hesapta olmayan puan kayıpları yaşadık. Kadıköy’de yarım puan daha kaybetme lüksümüz yok. Herkesin bu bilinçle sahaya çıkmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.



ÜLKER STADI DOLACAK

Medipol Başakşehir galibiyetiyle yeniden taraftarlarını umutlandıran Fenerbahçe’nin Alanya maçında dolu tribünler önünde oynaması bekleniyor... Zorlu 90 dakika için Sarı-Lacivertli taraftarlar, biletlere hücum ederken şu ana kadar 11 bin biletin satıldığı ve bu rakamın bugün daha da artacağı öğrenildi. 20 bin kombinenin de olduğu hesaba katılırsa Ülker Stadı’nda 40 bine yakın seyirci olması hesaplanıyor.