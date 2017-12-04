Kocaman: ''Defansif takım algısı var. Bu soruya cevap veremem, algıyı kırmak zor''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de zirve yarışında puan ortalamasının düşeceğine inandığını belirterek, "Galatasaray aldı gitti başını şimdi yavaş yavaş geriliyor. Medipol Başakşehir ise puan ortalamasının üzerinde gidiyor." dedi.

Ligin zirvesinde puan ortalamasında çok gelgitlerin olduğunu vurgulayan Kocaman, "Galatasaray aldı gitti başını şimdi yavaş yavaş geriliyor. Medipol Başakşehir ise puan ortalamasının üzerinde gidiyor. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktı. Galatasaray karşısında çok kuvvetli gözüktüler. Şu anda yukarıda 4 takım var. Arkadan yukarıyı zorlayan takımlar olacak. 6-7 tane takım çok yakın gidecek gibi gözüküyor, bu da puan ortalamasını düşürecektir. Şu an için bir hesap yapabilmek zor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında kendilerini zorlayacak takımlardan birini söylemesinin şu an için zor olduğunu aktaran Kocaman, "Bir takımı ön plana çıkarmamak lazım. Galatasaray'ın yeri gözüküyor. Beşiktaş'ın oynadığı oyun gözüküyor. Medipol Başaşehir var. Bursaspor geliyor. Trabzonspor, Rıza (Çalımbay) hocayla başka bir hüviyet kazandı. Daha agresif bir takım olma yolundalar. 'Bizi zorlayacak takım şudur.' diyecek durumunda değilim. Şu an biz oyun olarak iyiye gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta sonu oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili "Derbiyi nasıl buldunuz?" sorusuna "Çok zor bir soru." demekle yetinen Kocaman, gelecek hafta Bursaspor maçının kadrosuyla ilgiliyse, "Kadroyu bozmayacağım, demek yanlış olur. Mümkün olduğunca adil olmaya çalışacağım. Benim işim bu. Oyunculara adalet sağlamazsanız, bir yerden sonra 'Niye?' sorusunu sormaya başlarlar. Mümkün olduğu kadar adil olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Şu anda Süper Lig'in en golcü takımı oldukları buna rağmen "Aykut Kocaman'ın takımlar defansiftir." eleştirilerinin olduğunun sorulması üzerine Kocaman, "Algı var. Buna cevap veremem. Bu algıyı kırmak zor." diyerek sözlerini tamamladı.

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