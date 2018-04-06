Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; dün yapılan antrenmanda konuşan Kocaman, ''7 maçta alacağımız 21 puan, bizi şampiyonluğa ve Devler Ligi’ne götürebilir. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Fenerbahçe, bir süredir Şampiyonlar Ligi’nden uzak. Artık buna son vermek istiyoruz. Oyuncularıma Kayseri maçıyla birlikte özgüven geldi. Kalan maçlarımızı da kazanıp, Türkiye Kupası’nı da müzemize götürmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.