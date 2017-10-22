Kocaman oyuncularına böyle seslendi: ''Alnımızın akıyla dönelim''

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaray derbisi öncesinde takımına son dokunuşları yaptı...
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısı idmanların yanı sıra yaptığı toplantılarla da futbolcularını bu zorlu maçın havasına sokmaya çalışıyor. Hafta boyunca gerek birebir gerekse toplu halde konuşmalar ve uyarılarda bulunan teknik direktör Aykut Kocaman son konuşmasını dün akşam Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki idman sonrasında yaptı. Kocaman, “Sezon başladığından bu yana inişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Siz gerçekten karakterli bir oyuncu topluluğusunuz. Evet, hatalarımız oldu ama ligde bu durumu hak etmiyoruz. Bazı maçlarda şanssızlık bazı maçlarda da kendi hatalarımızdan puan kayıpları yaşadık. Şimdi bunları geride bırakıp derbiye odaklanmanızı istiyorum” dedi.
''GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYALIM''
Tecrübeli çalıştırıcı, konuşmasının son bölümünde ise şunları söyledi: “Galatasaray’a karşı oynayacağımız bu zorlu 90 dakika rüştümüzü ve aynı zamanda da gücümüzü ispatlama maçımız. Sahaya çıkıp 90 dakika boyunca her şeyimizi verip alnınızın akıyla bu tesislere dönmemizi istiyorum. Hepiniz bunu başaracak kapasiteye sahipsiniz. Camianın da beklentisi bu halinizi sahaya yansıtıp galibiyet elde etmeniz.”
STOPERE ROMAN, DIRAR'IN YERİNE ALPER POTUK
Galatasaray derbisi hazırlıklarını tamamlayan F.Bahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın sahaya süreceği 11’in şekillendiği öğrenildi. Kırmızı kart cezasını tamamlasa da Martin Skrtel’i yedek soyunduracak olan tecrübeli çalıştırıcı stoperde tercihini Neto-Neustadter ikilisinden yana kullanacak. Öte yandan şiddetli ağrıları olan Nabil Dirar’ın yerine sağ kanatta Alper Potuk’un forma giyeceği, ileri uçta da son maçta yedek soyunan Vincent Janssen’in görev alacağı öğrenildi.
YÖNETİMDEN KİMSE GİTMEDİ
Sarı-Lacivertliler’de dün yapılan son idmana başkan Aziz Yıldırım ve hiçbir yöneticinin ziyarette bulunmaması dikkat çekti. Her derbi öncesi klasikleşen moral ziyareti bu kez yapılmazken Yıldırım ve kurmaylarının bugün Samandıra’ya gelebileceği ifade edildi. Samandıra'da son durum: Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe’nin bu durumu hafta boyuna da yansıdı...
Çalışmalar son derece sakin bir ortamda geçti. Yenilgi halinde aradaki puan farkının 11’e çıkacak olması ihtimalini kimse aklına bile getirmedi. Bunda da Kocaman ve kurmaylarının yaptığı konuşmalar etkili oldu. Böylece hiç bir oyuncu soğuk kanlılığını kaybetmediği gibi gerilim de yaşamadı.
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