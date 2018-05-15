Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftaya umutların taşınması açısında mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını söyledi.
Rakipleriyle ligi aynı puanda bitirme ihtimalleri nedeniyle önce galibiyeti sonrada farkı attırmayı düşündüklerini anlatan Kocaman, "Bunu da yaptık. İki faktör vardı. Bir tanesi hafta içerisindeki ummadığımız, beklemediğimiz kupa yenilgisinden sonra özellikle bu maça oyuncuların nasıl motive olacağı, odaklanacağı soru işaretiydi. Birinci dakikadan son dakikaya kadar olan görüntü, hem odaklanmanın yüksek olduğu hem de ciddiyetin özellikle önemli olduğunu gösterdiler. Özellikle bunun altını çiziyorum, odaklanma, maç ciddiyeti çok önemli. Umutları son haftaya taşıdık." diye konuştu.
Farklı skorun çift forvet oynamalarından mı yoksa rakibin güçsüz kalmasında mı kaynaklandığı yönünde gelen bir soruya Kocaman, rakibin güçsüz oluşunun bunda daha çok etkili olduğunu, zaten yüzde 80-90 saha yerleşimlerinin 4-4-2 olduğunu kaydetti.
''ÇOK NET BİR FOTOĞRAF''
Anadolu takımlarının özellikle Fenerbahçe'ye karşı daha çok odaklandıklarının gözlendiği yönündeki soruya da Kocaman, şöyle yanıt verdi:
"Tabii ki büyük takımlara karşı konsantrasyon farklı oluyor. Ancak son bir kaç senedir Fenerbahçe üzerinden farklı bir algı yürütülüyor. Hem yürütülüyor hem de rakiplerin odaklanmasında sanki biraz daha fazlalık var diye gözüküyor. Çok net bir fotoğraf. Ama yapacak bir şey yok, bu böyle."
''UMARIM KENDİM VE KULÜBÜM ADINA İSTEDİĞİMİZ SONUÇLAR ÇIKAR''
Son hafta maçlarında Göztepe ve Kasımpaşa'nın sürpriz yapacağına inanıp inanmadığı sorusu üzerine Kocaman, milli takımın Avrupa Şampiyonası'na gidişini örnek vererek, şunları kaydetti:
"Zor bir olasılıktı, oldu. Futbolun güzel taraflarından bir tanesi de bu. Göztepe'nin Galatasaray'ı normal şartlarda yenebilme hali var. Akhisar'ın bizi yendiği gibi. Galatasaray'ın, bu işin son dönem psikolojisi de var ama deplasmandan 7 mağlubiyet aldığını da unutmamak gerekiyor. Umarım ve dilerim sadece kendi adımıza değil hakça oyunlar olur. Hakça oyunlardan da doğruları yapanlar kazanır. Kazanan takımı kendi adıma her zaman olduğu gibi tebrik etmesini, kutlamasını da bileceğim. Umarım ve diliyorum ki kendi adıma, kulübüm adına istediğimiz skorlar çıkar."
Kulüpteki başkanlık seçiminin kendilerini etkileyip etkilemediğiyle ilgili bir soruya Kocaman, "Sadece seçim değil, seçim ve etrafındaki pek çok olayın zaten bugüne kadar yeterince etkisi oldu. Bu etki zaman zaman olumlu olabilir, yüzdesel olarak az olsa da. Yüzdesel olarak fazla da olsa zaman zaman olumsuz da oldu. Bunu inkar etmenin, kabul etmemenin de bir anlamı yok." şeklinde cevap verdi.
LİG TARİHİNDEKİ EN FARKLI GALİBİYET
Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenen Fenerbahçe, lig tarihinde deplasmandaki en farklı galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertliler, 1989'dan sonra ilk kez ligde deplasmanda 7 gol attı. Fenerbahçe, 25 Mart 1989'da deplasmanda Eskişehirspor'u 7-2 yenmişti.
Fenerbahçe, ligde en son 2009 yılında 7 farklı galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 14 Şubat 2009'da Kadıköy'de Hacettepe'yi 7-0 mağlup etmişti.
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