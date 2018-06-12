HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hafta başından bu yana aralıksız sürdürdüğü ilçe turlarına Kiraz ile devam etti. CHP Milletvekili Adayı Mehmet Birlik ve Kiraz İlçe Başkanı İsmet Korkmaz’la birlikte Haliller, Olgunlar, Karabulu, Umurlu, Doğancılar, Cevizli ve İğdeli mahalleleri ile ilçe merkezini ziyaret eden Kocaoğlu, kooperatifleşmenin tarımsal başarıdaki önemine dikkat çekerek, kiraz üreticilerine güçlü bir kooperatif kurmalarını önerdi.

Kocaoğlu, “Mutlaka birleşin. Birlikten güç doğuyor. Ürününüzü birlikte satın; gübrenizi, ilacınızı birlikte alın. Ama kooperatif enflasyonu da ayrı bir problem. Bunun dozunu iyi aya rlamanız lazım” diye konuştu. Başkan Kocaoğlu, tarımsal üretimin artırılması konusunda verdikleri destekten sonra, şimdi satış ve pazarlamanın geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

İŞTEN KORKMUYORUZ

Konuşmasında başında beri samimiyetle uyguladıkları “Çalma, çaldırma ve çok çalış” prensiplerine de vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu şöyle devam etti: “İşten hiç korkmuyoruz. Bittikçe arkamıza atıp yenisine bakıyoruz. Özel İdare’nin 90 senede yaptığı hizmeti biz 3 yıla sığdırdık. Bu başarıyı, çalışma arkadaşlarımızla yakın dialoğumuz sayesinde yakaladık. Varsa yanlışım, benim bürokratım bunu bana söyler. Doğruyu bulmak için tartışma yöntemini bir kenara bırakırsan, başın dertten kurtulmaz. Çünkü insan hata yapmaya meyilli bir varlık. Ama en önemlisi barış, huzur ve adalet.. Onlar olmadan hiç bir yere varmayız.”

Kocaoğlu, “Giderek daha çok konuşulan bir laf var, ‘Bal tutan parmağını yalar’ diye.. Koltuğa oturan adam hırsızlık yapar demek gibi bir şey bu.. Böyle şey olur mu?” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı İğdeli ziyareti sırasında 4.5 yaşında İpek Tunca “çiçekle” karşıladı. Sevimli kız, okuduğu İzmir Marşı’yla da hem alkış hem de büyük övgü aldı.

GÜNDOĞDU DAVETİ

Gittiği her yerde vatandaşları, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 21 Haziran’da Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı büyük mitinge davet eden Aziz Kocaoğlu “Her pehlivanı bir pehlivan çıkıp yeniyor. Bakın Muharrem İnce’ye; dağları, taşları sarsıyor. 21 Haziran’da hepinizi Gündoğdu Meydanı’na, Muharrem İnce’nin büyük mitingine bekliyoruz” diye konuştu.

"Başkan Kocaoğlu, Haliller, Olgunlar, Karabulu, Umurlu, Doğancılar, Cevizli ve İğdeli mahalleleri ile ilçe merkezini ziyaret etti."

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