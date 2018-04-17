Gazi Mahallesi'nde 5 yıllık eşi Cihangir I.'yı şiddet gördüğü iddiasıyla pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra polise teslim olan Aylin I. hakim karşısına çıktı. Olayı ağlayarak anlatan sanık Aylin I., kocasının alkollü halde gelip pompalı tüfeği vücudunun çeşitli yerlerine dayadığını söyleyerek "İki elimle silahı kavradım. Amacım silahı elinden alıp kaçmaktı. O da silahı çekti, karşılıklı bir kaç hareket biçiminde sürdü. Sonra bir anda silah patladı" dedi. Aylin I.'nın meşru müdafaada bulunduğunu söyleyen avukatları tahliye talebinde bulundu. Ölen Cihangir I.'nın yakınları ise Cihangir I.'nın her ailede yaşanan geçimsizlikler dışında eşine kötü davranmadığını söylediler. Mahkeme, delillerin toplanmamış olması gerekçesiyle sanık Aylin I.'nın tahliye talebini reddetti.



DHA'nın haberine göre, İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Aylin I. getirildi. Öldürülen Cihangir I.'ın ailesinin ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Sanık Aylin I., olay günü yaşananları ağlayarak anlattı. 2012 yılında eşiyle kaçarak evlendiğini söyleyen Aylin I., evliliğinin ilk günlerinden beri eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Eşinin problemli ve sinirli bir insan olduğunu belirten sanık Aylin I., "Belinde silahla gezerdi. Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayrılmak istiyordum, bir türlü beni bırakmıyordu. 'Senin benden ayrılman ölüm olur' diyordu. Korktum eşimden. Bu nedenle polise gidemedim" dedi. İki kez boşanma davası açtığını ancak eşinin kendisini ikna etmesi üzerine vazgeçtiğini de söyleyen Aylin I., olay günü eşinin eve alkollü gelip "Hani sen benden ayrılacaktın" diyerek küfür ettiğini söyledi.



"BİR ANDA SİLAH PATLADI"



Aylin I., olayı şöyle anlattı:



"Ağlamaya başladım, yalvardım. Anneme, kardeşlerime tecavüz edeceğini söyledi. Saçımı çekti. 'Ben yapacağımı burada da yaparım' dedi. Oğlum uyandı yanımıza geldi, ona da küfür etti. 'Aylin buraya gel' dedi. Yatak odasından beni çağırdı. Üç kere çağırdı beni. Ben gitmeyince kendi beni alıp odaya götürdü. Yatağa yatmamı istedi. Dolabın üzerinde duran silahı aldı. Beni öldüreceğini söyledi. Konuşarak kendisini ikna etmeye çalıştım. Bana, 'Geç kaldın' dedi. Küfür etmeye devam etti. Silah onun sağ elinde duruyordu. Çeneme dayadı. 'Nerenden vurayım?' dedi. Ben de yalvardım, yapma dedim. Daha sonra silahı yüzüme tutup üzerime sallamaya başladı. Bir an elimle silahı ittirdim. Yüzümden uzaklaştırdım. İki elimle silahı kavradım. Amacım silahı elinden alıp kaçmaktı. O da silahı çekti, karşılıklı birkaç hareket biçiminde sürdü. Sonra bir anda silah patladı. Cihangir yan tarafa doğru yatağa devrildi. Oğlumun bağırmasıyla kendime geldim.Çocuğumun eşyalarını alıp evden çıktım."



CİHANGİR I.'NIN YAKINLARI: ŞİKAYETÇİYİZ



Daha sonra söz verilen Cihangir I.'nın ağabeyi Bedri Sinan I., "Bir cinayet işleyecek kadar geçimsizlik yoktu aralarında. Cihangir ona kötü davranmıyordu. Aylin, bilinçli olarak Cihangir'i öldürdü. Ailesi tarafından bu karar alınmıştır" dedi. Cihangir I.'nın annesi Yazgülü Şubatlı da "Aylin'in beyanı doğru değil. Aylin'i çok seviyordu oğlum. Hiçbir kötü muamele yapmadı. Şikayetçiyim" diye konuştu. Cihangir I.'nın kızkardeşi Fatma Filiz Arıca da Aylin'in kıskançlık sonucu bu cinayeti işlediğini düşündüğünü söyledi.



AYLİN'İN AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ



Söz alan sanık Aylin I.'nın avukatı Esin Yeşilırmak, "Uyurken öldürüldü deniyor. Bizim okuduğumuz tutanaklar da böyle bir tanıklık yok. İddianamede bu delile nasıl ulaşıldı? Olaydan sonra Aylin'in yürüdüğü sokaktaki mağazalardan görüntü istenmesini istiyoruz. Olay planlı değildir. Meşru müdafaadır. 4,5 yaşında bakmakla yükümlü olduğu bir oğlu vardır. Aylin'in tahliyesini talep ediyoruz" dedi.



TAHLİYE TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması gerekçesiyle sanık Aylin I.'nın tahliye talebini reddetti. Tanıkların dinlenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.



ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK



Duruşma çıkışında Aylin I.'nın avukatı Esin Yeşilırmak, adliye önündeki meydanda basın açıklaması yapmaya indi. Cihangir I.'nın yakınları ise avukat Esin Yeşilırmak ve basın mensuplarına "Aylin I. katil onu koruyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.



KADIN MECLİSLERİ ÜYELERİ AÇIKLAMA YAPTI



Cihangir I.'nın yakınlarının ayrılmasının ardından avukat Esin Yeşilırmak, Aylin I.'nın annesi Gürciye Mamuk ve Kadın Meclisi üyesi bir grup basın açıklaması yaptı. Kadın Meclisleri adına açıklama yapan Esra Hızal, Cihangir I.'nın Aylin I.'ya sürekli şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini, Aylin I.'ın da meşru müdafaa hakkını kullandığını söyledi. Daha sonra söz alan avukat Esin Yeşilırmak ise duruşma hakkında bilgi verdi. Raporlar tamamlandıktan sonra Aylin'in meşru müdafaada bulunduğunun anlaşılacağını, iddianamede, uyurken öldürdüğü, kasten öldürdüğünün belirtildiğine de dikkat çeken Yeşilırmak, "Haksız tahriği herkese dağıtan yargı, kadına uygulamadı. Aylin'in iddianamesinde, bu husus bile yazmadı. Açıkça meşru müdafaa olduğu halde bu husus bile değerlendirilmedi. Umuyoruz ki bu davada Aylin'in meşru müdafaa hakkını kullandığına dair bir karar çıkacak" dedi.



İDDİANAME



İddianamede, olay günü olan 17 Aralık 2017'de maktül Cihangir I. ile sanık Aylin I. arasında tartışma yaşandığı belirtiliyor. Cihangir I.'ın eşi Aylin I.'a küfrettiği, bir hafta önce şiddet uyguladığına ilişkin raporun bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın tehdit ve hakaretler sonucu Cihangir I. uyuduktan sonra pompalı tüfekle başına yakın mesafeden bir el ateş ederek öldürdüğü anlatılıyor. Aylin I.'ın "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

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