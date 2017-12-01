Koç’tan ISS’e cinsiyet eşitliği ödülü

Koç Topluluğu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nü, cinsiyet eşitliğinin önemi ve dilde cinsiyetçi yaklaşıma yönelik olarak kamuoyunda farkındalık yaratmak, kadın-erkek arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasını destekleyen uygulamaları yüreklendirmek amacıyla içinde bulunduğumuz yıl hayata geçirdi.

Zer Çözüm Ortakları Zirvesi’nin en saygın ödüllerinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün ilkini kazanan üç çözüm ortağı arasında ISS de yer aldı.

Zer tarafından verilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü hakkında ISS Türkiye COO’su Engin Üstel şunları söyledi:

"Bu ödül, ISS olarak bizim, kadın istihdamını artırarak ve kadınların meslek sahibi olmalarını sağlayarak toplum içinde sosyoekonomik açıdan güçlendirilmeleri hedefimiz açısından çok anlamlı bir destektir. Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan şirketleri arasında ön sıralarda yer alıyoruz. Bu bağlamda toplam istihdamımız arasında kadın çalışanlarımız ve kadın yöneticilerimizin sayısını düzenli biçimde artırmayı görev biliyoruz. Ülkemizin en büyük kuruluşu Koç Topluluğu’nun çok önemli bir parçası olan Zer tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’ne layık görülmek, bu görevi yerine getirmekteki kararlılığımızı daha da artırdı."

Zer Çözüm Ortakları Zirvesi