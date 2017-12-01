Koç’tan ISS’e cinsiyet eşitliği ödülü

Koç Topluluğu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nü, cinsiyet eşitliğinin önemi ve dilde cinsiyetçi yaklaşıma yönelik olarak kamuoyunda farkındalık yaratmak, kadın-erkek arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasını destekleyen uygulamaları yüreklendirmek amacıyla içinde bulunduğumuz yıl hayata geçirdi.
Zer Çözüm Ortakları Zirvesi’nin en saygın ödüllerinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün ilkini kazanan üç çözüm ortağı arasında ISS de yer aldı.
Zer tarafından verilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü hakkında ISS Türkiye COO’su Engin Üstel şunları söyledi:
"Bu ödül, ISS olarak bizim, kadın istihdamını artırarak ve kadınların meslek sahibi olmalarını sağlayarak toplum içinde sosyoekonomik açıdan güçlendirilmeleri hedefimiz açısından çok anlamlı bir destektir. Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan şirketleri arasında ön sıralarda yer alıyoruz. Bu bağlamda toplam istihdamımız arasında kadın çalışanlarımız ve kadın yöneticilerimizin sayısını düzenli biçimde artırmayı görev biliyoruz. Ülkemizin en büyük kuruluşu Koç Topluluğu’nun çok önemli bir parçası olan Zer tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’ne layık görülmek, bu görevi yerine getirmekteki kararlılığımızı daha da artırdı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.