Köfteli çorba malzemeler

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 adet kuru soğan

6 su bardağı sıcak su

Arzuya göre 1 su bardağı erişte

Arzuya göre 1 bardak haşlanmış nohut

1 çay kaşığı tuz

Köftesi için;

1 yemek kaşığı un

300 gram kıyma

3 yemek kaşığı pirinç

1 çay kaşığı pul biber,

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için;

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Köfteli çorba nasıl yapılır?

Kıymayı derin bir karıştırma kabına alın. Pirinç, pul biber, tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun. Ellerinizi hafifçe ıslattıktan sonra köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar kopartın. Avuç içinizde yuvarlayarak köfte şeklini verin. Unu geniş bir tepsiye alın. Hazırladığınız köfteleri ekleyip tepsiyi sallayarak dış yüzeylerinin unlanmasını sağlayın.

Çorba hazırlığı için; kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Kuru soğanları hafif bir renk alana kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurun. Sıcak suyu tencereye aktarıp kaynamaya bırakın. Kaynar suya unlanmış köfteleri atıp 4-5 dakika kadar orta ateşte pişirin. Erişteyi ekleyip açılana kadar pişirme işlemini sürdürün.

Çorbanın terbiyesi için; yumurta, yoğurt ve unu küçük bir kapta çırpıcı yardımıyla karıştırın. Kaynamakta olan çorba suyundan azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Ilıştırdığınız terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ekleyin, hızlıca karıştırın. Kısık ateşte pişirme işlemini sürdürün. En son da nohutları ekleyin.

Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Toz kırmızı biberi ve naneyi ekleyip kokusu çıktıktan sonra ocaktan alın. Koyulaşıp kıvam alan çorbaya, hazırladığınız yağlı sosu ekleyip karıştırdıktan sonra sıcağı sıcağına sevdiklerinizle paylaşın.

köfteli çorba

köfteli çorba malzemeler