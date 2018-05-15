Kofu - Iwata maçı heyecanı

Japonya Lig Kupası Grup B maçında Kofu ile Iwata, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. 10 puanlı Kofu 1. sırada bulunuyor, Iwata 9 puana sahip ve 2. sırada. Kofu son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Iwata son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 438 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kofu kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, Iwata sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Kofu son haftadaki Sendai müsabasında 1-0 kazandı.

Iwata, Kashima karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Kofu, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Iwata ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Iwata, 1 gol atarken 1 gol yedi.