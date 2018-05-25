Kofu - Oita Trinita maçı heyecanı

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Kofu, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Oita Trinita takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. 21 puanlı Kofu 8. sırada bulunuyor, Oita Trinita 31 puana sahip ve 1. sırada. Kofu son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Oita Trinita, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 135 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kofu kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Oita Trinita sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

Kofu son hafta oynanan Oita Trinita maçında 0-0 berabere kaldı.

Oita Trinita ise Kofu maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Kofu, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Oita Trinita ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oita Trinita, 10 gol atarken 5 gol yedi.