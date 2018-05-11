Kofu - Tochigi SC maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Kofu, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Tochigi SC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 08:00. Kofu 15 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Tochigi SC 19 puanda ve 7. sırada. Kofu, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Tochigi SC, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 172 kodlu maçı oynayanlar; Kofu galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.80, Tochigi SC galibiyet oranı 3.20.

Kofu önceki hafta Tochigi SC mücadelesinde 2-1 kazandı.

Tochigi SC ise Kofu maçında 2-1 yenildi.

Kofu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Kofu, kendi sahasında 3 gol attı, 5 gol yedi.

Tochigi SC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Tochigi SC, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.