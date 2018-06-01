Kofu - Urawa rakamlar

Japonya Lig Kupası Play Off heyecanı devam ediyor. Kofu, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Urawa takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 09:00. Kofu son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Urawa, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 191 kodlu maçı oynayanlar; Kofu galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.20, Urawa galibiyet oranı 1.60. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Kofu son haftadaki Sendai müsabasında 1-0 kazandı.

Urawa ise Yokohama FM karşılaşmasında 0-1 yenildi.