Kofu - Yamagata düellosu

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Kofu, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Yamagata takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 12:00. Kofu 24 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Yamagata 24 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Kofu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Yamagata, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 173. İddaa'da Kofu kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Yamagata kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kofu önceki hafta Yamagata mücadelesinde 2-0 kazandı.

Yamagata, Kofu karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kofu, evinde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 8 gol yedi.

Yamagata, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Yamagata, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.