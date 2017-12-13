“Leyla ile Mecnun” adlı dizide “Ak Sakallı Dede” tiplemesiyle tanınan tiyatrocu Köksal Engür (71) ile eşi Jale Engür (63), 41 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirdi. Taraflar birbirlerinden tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.
3 YILDIR AYRI YAŞIYORLARDI
Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’ne davacı Jale Engür’ün (63) avukatı Rüstem Gökşen’in açtığı boşanma davasına göre taraflar 9 Ağustos 1976 tarihinde evlendi. Engür çiftinin evliliklerinden bugün 35 yaşında olan bir kız çocukları dünyaya geldi. Taraflar arasında evlilik “süresince daha önce de birçok kez geçimsizliğe dayalı anlaşmazlıklar oldu. Çift ruh ve mizaç farklılıkları bulunmasına rağmen sosyal ve geleneksel sebepler ile çocukların geleceği için hep evlilik birliğini sürdürme kararlılığı içinde oldular. Ancak 3 yıl önce ortak yaşamlarına son vermek zorunda kaldılar. Geçmişte sıkça yaşanan tartışmalar nedeniyle davacı Jale Engür’ün artık dayanma gücü kalmadı ve ortak konutu terk ederek Köksal Engür’den ayrı yaşamaya başladı. Jale Engür daha sonra eşini arayarak boşanmak istediğini bildirdi. Köksal Engür de 41 yıllık eşi Jale Engür’ün boşanma isteğini kabul etti. Dava dilekçesinde, “Fiili olarak sona erdirilmiş olan evlilik birliğinin resmi olarak da sonlandırılması için taraflar anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir. Bu evliliğin hukuken devamında fayda kalmadığından ve tarafların müşterek kararları da bu doğrultuda olduğundan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz” dedi.
ANLAŞMALI BOŞANDILAR
Davanın karar duruşmasına davacı Jale Engür ile davalı Köksal Engür katıldı. Köksal Engür duruşmada, “Davacı ile anlaştık. Protokole göre boşanmamıza karar verilsin. Davacıdan kendim için maddi manevi tazminat, mal rejiminden kaynaklanan alacak, ziynet, çeyiz, taşınır ve taşınmaz eşya talebim yoktur. Müşterek çocuğumuz reşittir. Boşanmamıza karar verilsin” dedi. Davayı açan Jale Engür de, “Davalı ile anlaştık. Ben de boşanmak istiyorum. Tazminat talebim de yoktur” dedi. Mahkeme anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanmalarına karar verdi. Köksal Engür ile Jale Engür, iki yıl önce yargılandıkları davada “kullanmak için uyuşturucu bulundurmak” suçundan 10’ar ay hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme bu cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirmişti.
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