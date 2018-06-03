Nisa Nur Gürses 17 yaşında. Istanbul Inönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bilişim bölümü öğrencisi. Doğum sırasında sol kolu doktor hatası nedeniyle anne rahminde sıkışınca engelli olarak dünyaya geldi. Kolundaki sinir zedelenmesi yüzünden bebekken 5 kez ameliyat masasına yattı, kas transferinden de yüz güldüren sonuç alamadı. Diğerinden daha kısa olan sol kolundaki sinirler zamanla inceldi, hissizlik arttı. Bebekken kolunu sobada yakmasına rağmen ne acı hisseti ne de ağlayabildi. Annesi kolunun yandığını, su toplayan derisini görünce anladı.

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SUDA TERAPİDEN PROFESYONELLİĞE

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; 3 yaşına geldiğinde doktorunun tavsiyesiyle suyun içinde fizik tedavi görmeye başlayan Gürses, suyu çok sevdi. Yüzde 45 engeli olan sol kolunu güçlendirebilmek için 7 yaşına kadar suda masajlı terapi gördü. Tedaviyi yüzme havuzuna taşıyan genç kız, bedensel engelliler yüzme hocalığı da yapan Duran Arslan’la tanıştı. Gürses, bir süre sonra tüm branşlarda yüzer hale geldi. Hocasının desteğiyle de profesyonel yüzücü olabileceğini kanıtlamak için çeşitli yarışmalara katıldı. Antrenör Arslan, yüzmeye yönelmesi için aileyi ikna etti.

MADALYA KOLEKSİYONCUSU

Istanbul Il Gençlik Spor Kulubü’ne giren Gürses, 2012’de Türkiye şampiyonu oldu. Aynı yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Bulgaristan’da düzenlenen yarışta da 50 metre serbest yüzmede birinci geldi. Bu yıl 23 Nisan’da Yunanistan’da düzenlenen 12. Uluslararası Yüzme Şampiyonası’nda 7 ayrı dalda birinci oldu. Gürses, 10 yılda 90 madalya kazandı.

KAĞIT YIRTMAYI HAYAL ETTİM

Hayalinin beden öğretmenliği yapmak olduğunu söyleyen Nisa Nur Gürses, duygularını şöyle anlatıyor: “2 ayağı, 2 kolu olup yüzemeyen insanları gördükçe kendimi daha özgüvenli hissettim. Kendi başıma giyindim, saçımı istediğim gibi toplayamadım. Yaşıtlarım sivilcelere, sevgilisinden ayrılmış olmalarına üzülürken, ben bir elime simit, bir elime meyve suyu alıp aynı anda yiyebilmeyi ve kâğıt yırtmayı hayal ettim. Profesyonel yüzmeye başlayınca bunları önemsemez hale geldim. Bilişim okuduğum için derslerimde klavye kullanmakta zorlanıyorum, aynı anda kısa yolları kullanamıyorum, cüzdanımı tek elle açamadığım için ağzımla açmaya çalışıyorum. Kolum yarıdan kesik olsaydı benim için dava avantajlı olacaktı. Bazen suda kolum hızımı kesiyor. Kol engeli olup birinci ligde kelebek yüzmede birinci olan benim. Eğitimini aldığım için boğulan birini kurtarabilirim.”