Börek yapmak günümüzde hazır yufkalar ile çok kolay bir hal alsa da henüz el açması yani ev yapımı böreğin tadı unutulmuş değil. Peki kolay ev böreği nasıl yapılır? İşte evde yapılabilecek en güzel börek tarifleri...
BÖREK TARİFLERİ
PEYNİRLİ EV BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeleri
Hamuru için:
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı sirke
1 su bardağı su
Aldığı kadar un
1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
Bir yemek tabağı karışık peynir
En az 10 dal maydanoz
Pul biber
Üzeri ve içi için:
2 kaşık yoğurt
2 kaşık sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı çörek otu
Nasıl yapılır?
Börek için gerekli malzemeleriniz hazırsa derin bir kabın içinde hamuru yoğurarak börek yapmaya başlayabiliriz. Unu kabın ortasında boşluk bırakacak şekilde dökün. Ardından yumurta, sıvı yağ, sirke, su ve tuz eklenerek hamur kulak memesi kıvamına gelene dek yoğrulur. Kıvamı yumuşatmak için su katılaştırmak için de un kullanabilirsiniz. Hamuru yaklaşık yarım saat yoğurduktan sonra 1 saat dinlenmeye bırakmalısınız. Tercihen oda sıcaklığında beklemeli. Dinlenen hamuru 9 eşit parçaya bölün üzerlerine kurumaması için nemli bez koyabilirsiniz. Nişahta ile bu bezeleri tek tek açın. Bezelerinizi küçük boylarda açın ve aralarına margarin sürün. 2 kat halinde 5 açılmış küçük yufkanız olmalı. Son olarak 2'li hamurları oklova yardımı ile açabilediğiniz kadar açın. İlk açılan katı yağladığınız tepsiye sallayarak yerleştirin. Böreğin içi için hazırladığınız yoğurt yağ ve süt karışımını iyice çırpın ve tepsiye serdiğiniz hamura kaşık yardımı ile sökün. Üzerine de yine böreğin içi için hazırladığınız peynir, maydanoz ve baharat karışımlarından dökün üzerine tekrar yufka. Bir kez daha bu işlemi tekrar edeceksiniz. Son yani 3 kat yufkanızıda dağıtarak tepsiye yerleştirdikten sonra yoğurt sıvıyağ süt karışımınıza bir adet yumurta sarısı ekleyin, iyice çırpıp böreğinizin üzerini bu karışımla kaplayın. Çörek otu da serpttikten sonra böreğiniz pişmeye hazır demektir. 200 derecelik fırında 30 dakika pişirip. Soğuduktan sonra kare dilimler şeklinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
PIRASALI PAYRİYOT BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeleri
Hamuru için:
1 yumurta
1 paket kuru maya
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 bardak ılık su
Tuz
Aldığı kadar un
İç harcı için:
3 dal pırasa
Yarım yemek tabağı peynir
Tuz, karabiber, pulbiber
İçi ve üzeri için:
200 gr tereyağ
1 çay bardağı sıvı yağ
Nasıl yapılır?
Yumurta, kuru maya, sıvı yağ, ılık su ve un bir kapta iyice yoğurulur. Yumuşak bir hamur elde edilmelidir. Bu börek yufkalarının güzel açılmasını sağlar. Hazırlanan hamuru yarım saat dinlendirin. Bu sırada iç harcı hazırlayabilirsiniz. İnce ince doğradığınız pırasaları sıvı yağ ile yumuşayıncaya kadar kavurun. Soğuduktan sonra peynir ve baharatları da ekleyin.
Dinlenen hamuru 20 eşit parçaya bölün ve bu parçaları beze şeklinde ufak ufak açın. Ardından bezeleri ufak ufak açmaya başlayın. Bezelerin içine ısıttığınız tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürün. 2 adet 10'ar bezelik yufkalar oluşturmalısınız. Sonra bu 10 yufkalık hamuru açarak tek bir hamur haline getirmelisiniz. Ve büyük bir yufka açtıktan sonra yağlanmış tepsi de yufkanın hamuru dışarı taşacak şekilde yerleştirme yapın. Hazırladığınız iç harcı dökün. İyice yaydığınıza emin olun. Son olarak diğer 10 katlı yufkalarınızı üst üste açarak bir büyük yufka daha oluşturun ve içi koyduğunuz tepsinin üzerini örtün. Üst katmanı tam tepsiye göre açmaya çalışın. Alt katmandan dışarı sarkıttığımız hamurları kıvırarak tepside kenar yapıyoruz ve böreğin üzerine erittiğimiz yağdan döküp 200 derecede ortalama yarım saat pişiriyoruz. Böreğin pişerken kabardığını göeceksiniz. Pişme işlemi bitince böreğin üzerine hafif su serpip gazete kağıdı ile ağzını sıkıca kapatıp soğumaya bırakın. Bu börek genel olarak pizza şeklinde dilimleniyor. Ancak tercihen büyük baklava dilimleri gibi de yapılabilir. Afiyet olsun...
KIYMALI EL AÇMASI ÇARŞAF BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeleri
Hamuru için:
Yarım kg un
Tuz
Aldığı kadar su
1 su bardağı sıvıyağ
İçi için:
Yarım çay bardağı sıvıyağ
2 adet orta boy soğan
200 gram kıyma
1 yemek kaşığı erik ekşisi
Tuz, karabiber
Üzeri için:
1 adet yumurtanın sarısı
Nasıl yapılır?
Un, tuz, su ve sıvıyağ ile hamurunuzu kulak memesi kıvamında yoğurun. Yarım saat oda sıcaklığında iyice yoğurduğunuz hamuru bekletin. Üzerine nemli bez koyabilirsiniz. Hamurun kurumasını engeller. Hamurunuz beklerken iç malzemeyi hazırlamalısınız. Tavaya yağı döküp soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine kıymayı atıp pişirin. Harç pişip soğuduktan sonra erik ekşisini ekleyin. Ardından dinlenen hamuru 6'ya bölün. 6 hamuru yuvarlayın. Ardından teker teker açma işlemine başlayacağız. Hamurunuzu önce biraz merdane ile açın ardından üzerine ısıttığınız tereyağı, sıvı yağ karışımından sürün ve hamuru kenarlarından tutarak büyütün. Her köşesinden eşit şekilde büyütmeye çalışın. Hamurun yırtılması hiç önemli değil. Şeffat bir görüntü elde edene kadar hamuru elde açma işlemine devam edin. İç malzemenizi düz bir şerit halinde bir köşeye dökün bir şerit de karşı tarafına sonra karşılıklı iki tarafı da rulo halinde sarın. Hamur yağlı olduğundan kolaylıkla sarılacaktır. Ortada buluşan iki ruloyu bıçak yardımı ile birbirinden ayırın ve tepsiye ortadan başlayarak ruloları dolayarak bu işleme börek tepsiyi kaplayıncaya kadar devam edin. En son yumurta sarısını böreğin üst kısmına sürün ve 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık yarım saat pişirin. Pişme işlemini bitirdiğiniz böreğinizi kare dilimlere bölerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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