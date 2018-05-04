Köln - Bayern Munich maçı heyecanı

Almanya Bundesliga maçında Köln ile Bayern Munich, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Köln 22 puanla 18. sırada, Bayern Munich 81 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Köln, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Bayern Munich son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 109. İddaa'da Köln kazanır 7.80, berabere biter 5.00, Bayern Munich kazanır 1.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 3.00, üst 1.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Köln son haftadaki Mainz 05 müsabasında 2-0 kazandı.

Bayern Munich, Freiburg karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Köln, evinde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 27 gol yedi.

Bayern Munich, dış sahada 12 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bayern Munich 33 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.