Köln, Claudio Pizarro'yu transfer etti

Köln'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Pizarro ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren tecrübeli golcü, Köln'ün büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "Kalitem ve tecrübemle takımın bulunduğu şu anki durumdan çıkmasına yardımcı olmak istiyorum." dedi.

Bundesliga'da bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Köln, 1 puanla son sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, Çin'in TJ Quanjian ekibine transfer olan Anthony Modeste'nin takımdan ayrılmasının ardından ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda sadece 2 gol atabildi.

Daha önce Werder Bremen ve Bayern Münih'te forma giyen Perulu oyuncu, Bundesliga'da toplam 191 gole imza atmıştı. Avrupa kupalarında 30, Peru Milli Takımı'nda ise 18 gol kaydeden Pizarro, geçen sezon Werder Bremen formasını giymişti.

Claudio Pizarro

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