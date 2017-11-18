Köln'de tepkilere rağmen Ermeni anıtı açıldı

Almanya'nın Köln kentinde, belediyeye ait mezarlıkta, Türk toplumunun tepkilerine rağmen Ermeni cemaati tarafından yaptırılan anıt açıldı.
Brück Lehmbacher Weg'deki Köln Büyükşehir Belediyesine ait mezarlıkta, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını konu alan anıtın açılışında görüntü almak isteyen Türk basın mensupları engellenmeye çalışıldı.
AA'nın haberine göre, Alman basınının görüntü almasına izin verilirken, organizasyon görevlisi olduğunu iddia eden bazı kişiler Türk basın mensuplarını tören alanından uzaklaştırdı.
Mezarlıkta düzenlenen dini törenle haç şeklindeki siyah renkli taş anıtın üzerindeki örtü kaldırılarak açılış yapıldı.
TÜRK TOPLUMU BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Yaklaşık 100 bin Türk'ün yaşadığı Köln'de, 5 bin üyesi olan Ermeni cemaati, anıt dikmek için 2015 yılında başvuruda bulunmuştu. Müracaat önce belediyenin yeşil alanlar komisyonuna, sonra şikayet komisyonuna iletilmişti.
İlgili birimlerden çıkan olumlu sonuç bu yılın mart ayında ana komisyon tarafından kabul edilmişti. Böylelikle belediyeye ait mezarlığa, söz konusu anıtın dikilmesine izin verilmişti.
Köln Büyükşehir Belediyesinin, Ermeni diasporasının mezarlıkta anıt dikilmesine yönelik talebine onay vermesiyle ilgili Köln Türkleri Dayanışma ve İnisiyatif Platformundan tepki gelmişti.
Platformun sözcüsü Levent Taşkıran, 32 dernekten oluşan inisiyatif ile iki yıldır bu konuyu takip ettiklerini ve belediye ile sürekli temasta olmalarına rağmen görüşleri alınmadan böyle bir kararın çıktığını belirtmişti.
Bireysel anma dışında, bu tür siyasi ve toplumsal anmaların mezarlık yönetmeliğine aykırı olduğunu bildiren Taşkıran, "100 binden fazla Türk'ün yaşadığı bir şehirde böyle bir kararın alınması iç barışı bozacak bir adımdır. Kesinlikle bu kararı tanımıyoruz, bu kararı reddediyoruz ve bunu anti demokratik buluyoruz." açıklamasını yapmıştı.
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