Kolombiya'da bir cezaevinde mahkumlar ile gardiyanlar arasında çıkan kavgada 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, Antioquia yönetim bölgesindeki Bellavista Cezaevi'nde gardiyanların koğuşlarda silah ve içki araması yaptığı sırada kavga çıktı.

AA'nın haberine göre; hançer, bıçak ve palaların da kullanıldığı kavgada 4'ü ağır 45 kişi yaralandı.

Bölgedeki insan hakları derneklerinden bir temsilcinin açıklamasına göre ise söz konusu kavga, bir gün önce iki kişinin yaralandığı başka bir kavganın ardından yaşandı.

Temsilci, güvenlik görevlilerinin arama sırasında nedensizce mahkumları darbettiğini ve biber gazı kullandığını da öne sürdü.

Kolombiya'da geçen ay da başkent Bogota'daki bir cezaevinde çıkan kavgada 20 mahkum ve 14 gardiyan yaralanmıştı.

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