Kolombiya'da ELN de ateşkes sürecine giriyor!

Kolombiya'da hükümetin barış süreci yürüttüğü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), 1 Ekim'de yürürlüğe girecek ateşkese uyacaklarını duyurdu.
ELN'nin "Gabino" adıyla bilinen askeri ve siyasi lideri Nicolas Rodriguez Bautista, grup üyelerine internet üzerinden paylaştığı video ile seslenerek, "tüm saldırgan faaliyetleri durdurmak için ulusal hükümet ile ELN arasında varılan ikili ateşkese tamamen uymaları" talimatı verdi.
"Sonuna kadar bu anlaşmaya uyacağınıza dair sadakatinizden hiç şüphem yok." diyen Gabino, görüşmeler başladığından bu yana bir an önce ikili ateşkese varılması için ısrar ettiklerini çünkü bunun yalnızca iki taraftan saldırıları durdurmayacağını, aynı zamanda çatışma bölgelerinde bulunan Kolombiyalılara insani yardım ulaşmasına da olanak sağlayacağını vurguladı.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da imzaladığı kararname ile orduya ELN üyelerine saldırıda bulunmamaları talimatını verdi.
Santos, yarın yürürlüğe girecek ateşkesin, ELN'nin imzaladığı ilk iki taraflı ateşkes olacağına dikkati çekti.
ATEŞKESİN KAPSAMI
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında 4 Eylül'de ateşkes imzalanmıştı.
Ateşkes kapsamında, ELN, altyapılara yönelik saldırıları, çocuk kaçırmayı ve örgüte üye kazandırılmasını durdurmayı kabul etmişti.
Kolombiya hükümeti de örgütün, son dönemde saldırıya uğrayan sosyal liderlerini koruma altına alma, ELN mensuplarına insani yardım yapma ve bir takım önlemler alma konusunda mutabakata varmıştı.
Ateşkes anlaşması, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek, Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak. Tarafların anlaşması durumunda ateşkes yenilenebilecek.
Anlaşma, bağımsız gözlemciler, Birleşmiş Milletler (BM) ve Katolik Kilisesi tarafından tasdik edilecek.
ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma özelliğini taşıyor. Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz'da Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı.
Taraflarında 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmış, ateşkes sağlanması yönünde bir mutabakat sağlanamamıştı.
Kolombiya ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyor.
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da, yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.
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