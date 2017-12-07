Kolombiya'daki maden kazası: 7 ölü

Kolombiya yerel basınında yer alan haberlere göre, Boyaca yönetim bölgesine bağlı Corrales kenti kırsalında bir kömür madeninde patlama ve göçük sonrası kayıp 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Böylece olayda ölü sayısı 7'ye çıktı.

Kayıp iki kişinin aranmasına ise Kızılhaç ve Ulusal Madencilik Ajansına (ANM) bağlı kurtarma ekiplerince devam ediliyor.

Yerin 100 metre altında gaz sıkışmasının yol açtığı patlama ve göçük nedeniyle yaşanan kazada, daha önce maden ocağından 6 kişinin cesetleri çıkarılmıştı.

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