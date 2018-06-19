DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KOLOMBİYA - JAPONYA MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

KOLOMBİYA - JAPONYA

STAT: Mordovia Arena

SAAT: 15.00

YAYIN: TRT 1

KOLOMBİYA: Ospina, Murillo, D. Sanchez, Arias, C. Sanchez, Lerma, Mojica, Izquierdo, Quadrado, Quintero, Falcao

YEDEKLER: Vargas, J.F. Cuadrado, Zapata, Mina, Barrios, Aguilar, Muriel, Uribe, Diaz, Borja, James, Bacca

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Pekerman

JAPONYA: Kawashima, Shoji, Nagatomo, Inui, Hasebe, Sakai, Yoshida Osako, Haraguchi, Shibasaki, Kagawa

YEDEKLER: Higashiguchi, Nakamura, Ueda, Honda, Endo, Okazaki, Usami, Muto, Yamaguchi, Ohshima, Makino, G.Sakai

TEKNİK DİREKTÖR: Nishino Akira

4. RANDEVU

Kolombiya ile Japonya, Rusya'da yapacakları maç ile 4. kez karşı karşıya geliyorlar. İki ülke, bugüne kadar 2'si resmi 1'i özel maç olmak üzere 3 kez karşılaştı. Oynanan 3 maçta Kolombiya 2 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Kolombiya 5 gol atarken, Japonya yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı.

İLK MAÇ 1994'TE

İki takımın rekabetindeki ilk maç 2003'te Fransa'nın Saint Etienne şehrinde oynandı. FIFA Konfederasyon Kupası grup mücadelesini Kolombiya 1-0 kazandı. İkinci karşılaşma ise 2007 yılında Japonya'da oynanan hazırlık mücadelesi oldu. Bu karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

EN FARKLI GALİBİYET

Kolombiya ve Japonya son olarak Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası grup aşamasında karşılaştı. Kolombiya rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri Jakcson Martinez (2), Cuadrado ve James Rodriguez atmıştı. Japonya'nın, bugüne kadar oynadığı maçlarda Kolombiya'ya tek golünü ise Shinji Okazaki kaydetti.

KOLOMBİYA VE JAPONYA 6. ŞAMPİYONASI'NDA

Kolombiya ve Japonya, Rusya'daki şampiyona ile birlikte 6. Dünya Kupası'nı yaşayacaklar. Güney Amerika ekibi, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını bir önceki Dünya Kupası olan 2014'te çeyrek final oynayarak yakalamıştı. Brezilya'da teknik direktör Jose Pekerman yönetiminde tarihi bir başarı elde eden Kolombiya, bu turnuvaya da deneyimli teknik adam idaresinde çıkacak. Kolombiya daha önce ise 3 kez grup aşamasını geçememiş, bir kez ise son 16 turuna yükselmişti.

Japonya da tıpkı rakibi gibi 6. kez bu büyük heyecanı tadacak. Hepsi üst üste olmak üzere 6. şampiyonasını oynayacak Asya ekibi 2 kez son 16 turunu görürken, 3 kez ise gruplardan çıkamadı.

Japonya, Güney Kore ile birlikte 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye'nin golü Ümit Davala'dan gelmişti.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

MAÇ TAKVİMİ

> 24 Haziran (TSİ: 18.00): Japonya-Senegal (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

> 28 Haziran (TSİ: 17.00): Japonya-Polonya (Volgograd Arena -Volgograd)

> 24 Haziran (TSİ: 21.00): Polonya-Kolombiya (Kazan Arena - Kazan)

> 28 Haziran (TSİ: 17.00): Senegal-Kolombiya (Samara Arena - Samara)

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

KOLOMBİYA

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya Milli Takımı, 2014'te çeyrek finale çıkarak tarihinin en başarılı Dünya Kupası'nı oynamıştı. Güney Amerika temsilcisi, Rusya'da bu başarısının üzerine çıkmanın planlarını yapıyor.

Polonya, Senegal ve Japonya ile H Grubu'nda yer alan Kolombiya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Deneyimli Arjantinli teknik adam Jose Pekerman'ın 6 yıldır çalıştırdığı Kolombiya, Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, Arjantin, Uruguay, Peru, Şili, Paraguay, Ekvador, Bolivya ve Venezuela ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 18 maçın 7'sinden galip ayrılan, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kolombiya, grubunu 27 puanla 4. sırada tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Bir önceki Dünya Kupası'nda James Rodriguez ve Radamel Falcao ikilisiyle adından söz ettiren Kolombiya, Rusya'daki organizasyonda daha deneyimli olacak iki yıldızına güveniyor.

Güney Amerika'dan Dünya Kupası biletini kapan Kolombiya, FIFA dünya sıralamasında 16'ncı sırada yer alıyor.

Kolombiya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, kariyerlerini Arjantin, Meksika ve İspanya'da oynayan futbolcular oluşturdu.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Kolombiya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 18 maç yapan Kolombiya, bu maçlardan 7'sini kazandı, 2'sinden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı. Kolombiya, Dünya Kupası tarihi boyunca 26 gol attı, kalesinde 27 gol gördü.

Brezilya'nın 2014 yılında ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Kolombiya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1962 - Grup aşaması

1990 - Son 16 turu

1994 - Grup aşaması

1998 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final

JAPONYA

Polonya, Senegal ve Kolombiya ile H Grubu'nda yer alan Japonya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Asya elemelerinde teknik direktör Vahid Halilhodzic idaresinde Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden ancak daha sonra Halilhodzic ile yollarını ayıran Japonya Milli Takımı'nın Rusya'da başında, Japon teknik direktör Akira Nishino olacak.

Asya elemelerine 2. turdan katılan Japonya, Suriye, Singapur, Afganistan ve Kamboçya'nın yer aldığı grubu 7 galibiyet ve 1 beraberlik ile zorlanamadan lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Üçüncü turda, Suudi Arabistan, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Tayland ile mücadele eden Japonya, bu grubu da 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 20 puanla lider bitirerek Rusya vizesini aldı.

İkinci turda oynadığı 8 maçta 27 gol atan ve kalesini gole kapatan Japonya, üçüncü turda ise 17 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki Dünya kupalarında Kazuyoshi Miura, Shunsuke Nakamura ve Hidetoshi Nakata gibi önemli oyuncuların forma giydiği Japonya, deneyimli isimler Keisuke Honda ve Shinji Kagawa ile savunmada liderliği üstlenen Maya Yoshida önderliğinde tarihi bir başarı kovalayacak.

Rusya biletini cebine koyan Japonya, FIFA dünya sıralamasında 61'incı basamakta yer alıyor.

Japonya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, Japonya ve Almanya'da forma giyen isimler oluşturuyor. Japonya aday kadrosunda geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve şampiyonluk sevinci yaşayan Yuto Nagatomo da bulunuyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 17 maç yapan Japonlar, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 4'ünden beraberlikle, 9'undan da mağlubiyetle ayrıldı. Son 5 turnuvanın tamamına katılan Japonya, Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

Son turnuvada gruptan çıkamayan Japonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Grup aşaması

2002 - Son 16 turu

2006 - Grup aşaması

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması