Kolombiya şokta: FARC'ın üst düzey yöneticisi uyuşturucu ticaretinden gözaltında!

Hükümetle yaptığı anlaşma ile silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yönetim kurulu üyelerinden Jesus Santrich evinde gözaltına alındı.
Gerçek ismi Seuxis Hernandez Solarte olan FARC'ın sembol isimlerinden Santrich'in gözaltına alındığı bilgisi FARC'ın üst düzey yöneticileri tarafından da doğrulandı.
Ülke basınında, gözaltı kararının ABD'nin bu ülkedeki büyükelçiliğinin isteğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.
Kolombiya Başsavcılığının "yüklü miktarda uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla gözaltına aldığı Santrich'in başkent Bogota'daki evinde güvenlik güçlerinin aramalarını sürdürdüğü öğrenildi.
FARC'ın üst düzey isimlerinden Pastor Alape de gözaltı kararı sonrası sosyal paylaşım hesabından bir açıklama yaptı.
"Başsavcılık açık bir şekilde Kolombiya'daki barışın karşısında yer almıştır." ifadesini kullanan Alape, gözaltı kararının ülkeyi ziyaret eden Norveç Başbakanı Erna Solberg ile barış anlaşması konusunda bir araya gelmelerinin hemen ardından gerçekleşmesine dikkati çekti.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, gözaltı kararıyla ilgili kısa bir süre içinde açıklama yapması bekleniyor.
SANTOS, ABD'YE İADE ETMEYE HAZIR
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alınarak tutuklanan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol ismi Jesus Santrich'in ABD'ye iadesi söz konusu olduğunda tereddüt etmeyeceğini vurguladı.
Gerçek ismi Seuxis Hernandez Solarte olan ve Kolombiya Kongresinin iki kanadından Temsilciler Meclisinde barış anlaşması uyarınca yeni kurulan siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) adına yer alacak 5 kişiden biri olan Santrich ile beraberindeki 3 FARC üyesi tutuklandı.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Başsavcı Nestor Humberto Martinez, tutuklamaların ardından başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gazetecilere bilgi verdi.
Santos, Santrich'in uyuşturucu ticareti yaptığına dair "çok kuvvetli deliller" ışığında tutuklandığını vurguladı.
FARC'ın sembol isminin, örgütün hükümetle yaptığı barış anlamasından sonra uyuşturucu ticareti suçunu işlediğine dikkati çeken Santos, dolayısıyla bu kişinin Özel Barış Hukuku (JEP) uygulamasına dahil edilmeyeceğini ve normal yargı sürecinin işletileceğini ifade etti.
Adil bir yargılama olacağını dile getiren Santos, sürecin Santrich'in ABD'ye iade edilmesi noktasına varması durumunda ise Yüksek Mahkemeye bu konuda yetki vermekte tereddüt etmeyeceğini belirtti.
BAŞSAVCI MARTINEZ'İN AÇIKLAMASI
Kolombiya Başsavcısı Martinez, Jesus Santrich ile yine FARC'tan Marlon Marin, Armando Gomez ve Fabio Simon Yulnez Arboleda gibi önemli isimlerin tutuklandığını aktardı.
Tutuklananlar hakkında, fiziki kayıtlar, belgeler ve elektronik yazışmalardan oluşan kuvvetli deliller olduğunu anlatan Martinez, bu isimlerin Temmuz 2017'den bu yana ABD'deki değeri 320 milyon doları bulan 10 ton kokaini bu ülkeye göndermek için anlaşma yaptığını söyledi.
Şimdiye dek ne kadar uyuşturucu gönderildiğine ilişkin bilgi vermeyen Martinez, tutukluların ABD'den resmi iade talebi gelinceye kadar Başsavcılığın hükmü altında olduğunu dile getirdi.
"Tutuklular barış anlaşmasına ihanet etti." diyen Martinez, FARC'ın diğer mensuplarına ve liderlerine barış anlaşmasına saygı göstermeleri çağrısında bulundu.
JESUS SANTRICH
Kolombiya kamuoyunda büyük ses getiren tutuklamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye bu hafta sonu yapacağı ziyaretin kısa bir süre öncesinde geldi.
Santrich ve beraberindeki FARC üyeleri, Kolombiya'daki uyuşturucu baronlarının anlatıldığı ünlü "Narcos" dizisinin takipçilerinin de yakından tanıdığı, ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatının (DEA) talebi doğrultusunda tutuklandı.
Sucre yönetim bölgesinde 1967 yılında doğan Jesus Santrich ya da gerçek ismiyle Seuxis Hernandez Solarte, 21 yaşında katıldığı FARC'ın Karayip Blokunun liderliğine kadar yükselmişti.
Kamuoyunda gerçek ismiyle pek bilinmeyen ve yaşadığı görme bozukluğundan dolayı sürekli güneş gözlüğü takan Santrich, FARC'ın barış anlaşması çerçevesinde Kolombiya Kongresine gönderdiği 10 isim arasında yer alıyordu.
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