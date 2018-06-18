Kolombiya yeni başkanını seçti!

Kolombiya’daki devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 53,95’le sağcı parti Demokratik Merkez’in adayı Ivan Duque kazandı.

Yüzde 53 katılım sağlanan ve 19 milyondan fazla Kolombiyalının oy kullandığı seçimde, Duque, 10 milyon 370 binin üzerinde oy aldı. Solcu rakibi Gustavo Petro ise yüzde 41,83'te kaldı. Petro, 8 milyon 31 bin kişinin oyunu alabildi.

İLK KADIN DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI

Ülkedeki 32 yönetim bölgesinden 24’ünde birinci olan Duque, Kolombiya’yı 7 Ağustos’tan itibaren 2022 yılına kadar yönetecek.

Duque’nin yardımcısı Martha Lucia Ramirez ise ülke tarihindeki ilk kadın Devlet Başkan Yardımcısı olacak.

Ramirez, mart ayında düzenlenen meclis seçimlerinde yapılan halkoylamasında Duque’ye karşı kaybetmiş, bu oylamada aday adayları arasında ipi göğüsleyen Duque ise Ramirez’i Devlet Başkan Yardımcısı Adayı göstererek kampanyasını güçlendirmişti.

BOŞ OYLAR YÜZDE 4'Ü GEÇTİ

Bu arada iki adayı da tercih etmeyerek boş oy kullanan Kolombiyalıların sayısı 800 bini geçerek yüzde 4,20’ye ulaştı.

Seçimlerin ilk turunda yarış dışı kalan liberal aday Humberto de la Calle ve merkezin adayı Sergio Fajardo, seçmenlerine boş oy kullanma çağrısı yapmıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gazetecilere bilgi veren Kolombiya Başmüfettişi Juan Carlos Galindo, seçimlerin oldukça güvenli bir ortamda gerçekleştiğini bildirdi.

Galindo, 117 binin üzerinde müşahitin görev yaptığı seçimlerde asayişten ötürü her hangi bir sandık taşıma olayının yaşanmadığını, sadece 14 oy kullanma merkezinin yağışlar nedeniyle taşındığını söyledi.

Seçimleri, Amerikan Devletleri Örgütü, MERCOSUR ve Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin takip ettiği bilgisini paylaşan Galindo, sağlanan yüzde 53’lük katılımın Kolombiya için bir rekor olduğunu kaydetti.

SANTOS, DUQUE'Yİ TEBRİK ETTİ

Kolombiya’nın mevcut Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Duque’yi elde ettiği seçim galibiyetinden ötürü telefonla arayarak tebrik etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal paylaşım hesabından açıklama yapan Santos, hükümetinin, 7 Ağustos’a kadar uyumlu bir şekilde geçiş yapabilmesi için Duque’ye işbirliği teklif ettiğini aktardı.

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